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Участники Антифашистского конгресса возложили цветы к Вечному огню
Автор:Редакция news.by
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Участники IV Международного антифашистского Конгресса возложили цветы к Вечному огню у столичного монумента Победы.
Дань памяти защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Отдали руководители военных делегаций, военные атташе, представители дипкорпуса, исполкома СНГ, зарубежные гости и воспитанники Минского военного суворовского училища.