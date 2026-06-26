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Участники Антифашистского конгресса возложили цветы к Вечному огню

Участники Антифашистского конгресса возложили цветы к Вечному огню

Участники IV Международного антифашистского Конгресса возложили цветы к Вечному огню у столичного монумента Победы.

Дань памяти защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Отдали руководители военных делегаций, военные атташе, представители дипкорпуса, исполкома СНГ, зарубежные гости и воспитанники Минского военного суворовского училища.

Разделы:

Общество

Теги:

возложение цветовантифашизмконгресс