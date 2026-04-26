3.76 BYN
2.82 BYN
3.29 BYN
Участники автопробега "За единую Беларусь" направляются в Гомельскую область
Автор:Редакция news.by
К 40-летию аварии на ЧАЭС приурочен двухдневный патриотический автопробег "За единую Беларусь". Масштабная акция объединила почти 200 человек. Колонна выдвинулась из Минского района в Гомельскую область, чтобы посетить знаковые места, связанные с трагедией, и оцифровать мемориалы в память о ликвидаторах и жертвах.
26 апреля в Житковичах состоялась церемония вручения членских билетов общественного объединения "Патриоты Беларуси".
В деревне Погост и Борки участники автопробега возложат цветы у памятника землякам - жертвам Великой Отечественной войны, а также посетят знаковые места города Турова.