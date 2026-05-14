Участники медиафорума в Гродно обсудили роль госСМИ в эпоху информационного шума

Форум медийного сообщества Беларуси открылся в Гродно. В центре внимания участников, как в эпоху всеобщего информационного шума и вбросов извне госмедиа остаться главным источником достоверных сведений.

Как прошел первый день

Медиасреда сегодня: смыслы или "белый шум" - это не просто дилемма. Журналистам приходится прорываться через информационный хаос, чтобы достучаться до своей аудитории. Многие из нас утром первым делом открывают ленту новостей, а не идут на пробежку. Для тех, кто пытается формировать правильные смыслы, сейчас в Гродно проходит сверка часов.

Гродно, этот королевский город Беларуси, принимает VI Форум медийного сообщества. Сюда съехались больше 700 человек из всех регионов: работники государственных СМИ, идеологи, блогеры, студенты и эксперты по медиа. Два дня будут обсуждать будущее профессии, а в конце вручат награды XXII Национального конкурса "Золотая Литера". В этом году на него подали почти полтысячи материалов.

Владислав Грибанов, директор - главный редактор газеты "Брестский вестник":

"Программа сверхнасыщенная, и при этом очень разнообразная: это и производство, и социальный сектор. На мой взгляд, сегодня перед региональной прессой стоит масштабная задача - соответствовать уровню столичных и международных средств массовой информации. По-другому сейчас просто нельзя, ведь время требует от нас быть в тренде".

Первый день посвятили знакомству с экономикой западного региона. Участники из всех областей посетили ведущие предприятия Гродненщины.

фотокамера news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ba6f692-953b-42b8-9a4c-c6aab2e0b5f1/conversions/9c728a2e-63d5-48b4-a6fe-3161188cf0d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ba6f692-953b-42b8-9a4c-c6aab2e0b5f1/conversions/9c728a2e-63d5-48b4-a6fe-3161188cf0d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ba6f692-953b-42b8-9a4c-c6aab2e0b5f1/conversions/9c728a2e-63d5-48b4-a6fe-3161188cf0d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ba6f692-953b-42b8-9a4c-c6aab2e0b5f1/conversions/9c728a2e-63d5-48b4-a6fe-3161188cf0d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

После цехов - экскурсия по историческим местам: Новый и Старый замки, Коложская церковь, колесо обозрения и старый город. Участники форума признаются, что просто влюбились в него.

Елизавета Борбот, главный редактор телеканала "Звязда":

"Именно в Гродно почему-то дышать легче. Город очень красивый и радует то, что у нас есть возможность в рамках форума не только пообщаться между собой в рамках одной делегации, одной области, но и пообщаться с коллегами из других регионов. У нас есть возможность изучить историю нашей страны, культуру и перспективу развития".

Диана Курило, главный редактор Витебской городской газеты "Віцьбічы":

"С каждым годом форум набирает обороты, становится сильнее и интереснее. О Гродно впечатления самые теплые, самые приятные и от города, и от хозяев, которые нас принимают. Конечно, у нас большие ожидания от завтрашнего дня, какая будет дискуссия. Медиафорум - это всегда толчок к нашему дальнейшему развитию".

VI Форум медийного сообщества news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6460c54b-fd04-4a1c-a7c0-21f6c0056b34/conversions/a69c5ec4-267a-42b5-9fbb-918e027975cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6460c54b-fd04-4a1c-a7c0-21f6c0056b34/conversions/a69c5ec4-267a-42b5-9fbb-918e027975cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6460c54b-fd04-4a1c-a7c0-21f6c0056b34/conversions/a69c5ec4-267a-42b5-9fbb-918e027975cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6460c54b-fd04-4a1c-a7c0-21f6c0056b34/conversions/a69c5ec4-267a-42b5-9fbb-918e027975cf-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мілая моладзь, слаўная моладзь нашай бязмежнай краіны. Горы і мора зможаш ты здолець, сэрцам расплавіць ільдзіны". Знаменитые строки Купалы о молодежи. Кажется, они как раз про тех, кто работает со словом. Не случайно форум проходит в университете, который выпустил немало известных радийщиков и телевизионщиков.

В Купаловском университете состоялся открытый диалог без галстуков. Министр информации Дмитрий Жук пообщался со студентами и преподавателями кафедры журналистики. Около 70 будущих журналистов смогли напрямую задать вопросы и обсудить то, что их действительно волнует: работу с нейросетями, будущее печатных газет, достоверность информации и качества хорошего корреспондента.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e32c03e0-cef9-4dda-94ab-d6626f9d9ca4/conversions/41d5f75c-f750-44e5-9124-9d0997e8a080-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e32c03e0-cef9-4dda-94ab-d6626f9d9ca4/conversions/41d5f75c-f750-44e5-9124-9d0997e8a080-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e32c03e0-cef9-4dda-94ab-d6626f9d9ca4/conversions/41d5f75c-f750-44e5-9124-9d0997e8a080-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e32c03e0-cef9-4dda-94ab-d6626f9d9ca4/conversions/41d5f75c-f750-44e5-9124-9d0997e8a080-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Я с огромным удовольствием прихожу к молодым ребятам. Есть две причины. Первое: они очень естественные, говорят так, как думают и как чувствуют. Это очень важно понимать и знать. Второе: именно они будут завтра жить в нашей стране, именно для их жизни наше поколение делает то, что может, и то, что считает важным и нужным. Самая важная задача таких встреч - обеспечить преемственность поколений. Чтобы молодежь развивала страну на основе результатов наших трудов - точно так же, как когда-то мы переняли эстафету у наших дедов, которые победили в страшной войне и восстановили республику из руин. Дальнейшее развитие нашего общества должно идти исключительно эволюционным и преемственным путем".

"Я спросила прежде всего про то, какие задачи перед собой поставил министр, как только приступил к своим должностным обязанностям. Ну и, конечно, мне очень понравился ответ, что прежде всего мы должны думать не над тем, как усовершенствовать то, что у нас уже есть, но нужно отдавать наше внимание тому, чтобы сохранить имеющиеся стандарты, ориентиры, то, что уже люди много лет до нас создавали", - рассказала студентка Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы Анастасия Кисель.

Иван Музычко, студент Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы:

"Журналист в своей деятельности должен быть честен со своей аудиторией. Очень важно, чтобы было доверие к журналисту, и Дмитрий Александрович Жук сегодня не раз отмечал, что без доверия журналист не может работать. Очень важно, чтобы у него была аудитория, которая его читает, которая его слушает, которая его смотрит. И доверие в журналистской деятельности - это очень важно".