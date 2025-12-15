Участница марафона добра: "Наши дети"- это очень радостная, веселая акция

Республиканская акция "Наши дети" стартовала в Беларуси. Телемост объединил самые разные праздничные площадки по всей стране. Дети поздравляли друг друга с наступающими праздниками и желали только добра.

Праздник в Могилеве

Площадкой для старта самой доброй акции "Наши дети" в Могилевском регионе стал областной центр творчества, где раскрывают детские таланты вокалисты, танцоры.

Самая волшебная акция, которая исполняет мечты и дарит немало сюрпризов: утренников, хороводов у елки и подарки - все это "Наши дети". Перекличка праздничного настроения получилась яркая. Говорили о том, чем гордятся регионы и какие строят планы. Главный лейтмотив - никто не должен остаться без подарка. И взрослым это под силу.

"Наши дети"- это очень радостная, веселая акция. Дети любят подарки", - поделилась участница акции.

Людмила Здорикова, начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома:

"Это очень добрая, светлая, сказочная традиция, которая шагает по нашей стране уже не один десяток лет. Вера в счастье. Вера в волшебство. Чтобы наши дети были добрыми, чтобы они с улыбкой смотрели на этот мир".

И, конечно, целый марафон сказочных представлений для самых талантливых. Все, чтобы праздник наполнить ожиданием Нового года.

Акция "Наши дети" заглянет в каждый дом, где ее ждут, и обещает подарить немало радостных событий. Утренники, хороводы вокруг елки, шествия Дедов Морозов.

Праздник в Гродно

Участники самого доброго зимнего марафона Гродненской области собрались во Дворце творчества детей и молодежи. Нарядная елка, концертные номера в исполнении юных артистов и живое общение стали началом большого новогоднего приключения.

Телемост дал возможность обменяться праздничным настроением: дети из разных регионов поздравили друг друга с наступающим Новым годом, поделились ожиданиями и загадали желания.

С каждым годом масштаб акции только расширяется. Добрые волшебники приезжают с подарками в детские дома, больницы, приемные и многодетные семьи. Но самое главное - это внимание и забота, без которых в эти праздничные дни не должен остаться ни один ребенок.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

"В каждом районном центре и в каждом учреждении пройдет много мероприятий. Уже приобретены подарки. Деды Морозы готовы выполнять свои обязанности, творить чудеса, приносить под елку только желаемые подарки. Во все учреждения области приедут представители органов государственного управления и вместе с детьми порадуются наступлению Нового года".