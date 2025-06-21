Участница "Поезда Памяти": Для меня большая честь стать частью такого масштабного проекта

Уникальность проекта заключается в том, что он будет самым длинным по расстоянию. Поезд соберет около 200 ребят. В 2025 году состав от Беларуси расширен - заявлены 40 участников (победители национального отбора конкурса "Я патриот своей страны").

"Для меня большая честь оказаться участником такого масштабного проекта. Вчера мы приехали, познакомились с ребятами. Уже стала чувствоваться атмосфера поезда. Сейчас собираются абсолютно разные ребята с разными интересами, у которых разные хобби, они прибыли из разных областей. Я очень хотела побывать как в "Поезде Памяти", так и в "Поезде Победы". Мне кажется, что это уникальная возможность увидеть своими глазами то, что происходило на войне. Это не просто чей-то рассказ, учебник. Увиденное вызывает совсем другие эмоции и переживания", - поделилась участница проекта.