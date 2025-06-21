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Участница "Поезда Памяти": Для меня большая честь стать частью такого масштабного проекта
В Бресте встречают культурно-образовательный проект "Поезд Памяти". Это проект Союзного государства, которому дали старт в Москве 20 июня.
Уникальность проекта заключается в том, что он будет самым длинным по расстоянию. Поезд соберет около 200 ребят. В 2025 году состав от Беларуси расширен - заявлены 40 участников (победители национального отбора конкурса "Я патриот своей страны").
"Для меня большая честь оказаться участником такого масштабного проекта. Вчера мы приехали, познакомились с ребятами. Уже стала чувствоваться атмосфера поезда. Сейчас собираются абсолютно разные ребята с разными интересами, у которых разные хобби, они прибыли из разных областей. Я очень хотела побывать как в "Поезде Памяти", так и в "Поезде Победы". Мне кажется, что это уникальная возможность увидеть своими глазами то, что происходило на войне. Это не просто чей-то рассказ, учебник. Увиденное вызывает совсем другие эмоции и переживания", - поделилась участница проекта.
Кстати, 21 июня в городе над Бугом встречают и еще один поезд - "Поезд Победы", который является музейно-выставочным комплексом, где ребята из проекта "Поезда Памяти - 2025" смогут посетить экскурсии, выставки, ознакомиться с экспозициями, передающими атмосферу военного лихолетья. Эти два проекта ознаменовывают начало большого празднования 80-летия Великой Победы в городе Бресте. Сам "Поезд Памяти - 2025" прибудет 21 июня на Брестский вокзал в 13:00.