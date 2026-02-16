3.72 BYN
Ученый из БНТУ разработал инновационную технологию извлечения алюминия из отходов
Алюминиевые тюбики от косметики, банки от напитков и даже фольга от шоколада - все это может стать ценным сырьем для металлургии. Ученый из БНТУ разработал инновационную технологию извлечения алюминия из сложных видов отходов. Среди них также горлышки от бутылок с дозаторами.
В планах - переработка блистеров из-под таблеток. Специальный процесс дробления разделяет такие отходы на стеклобой, пластик и, главное, алюминий. Инновация позволяет вовлекать в оборот сырье, которое ранее считалось непригодным для переработки.
Болеслав Немененок, завкафедрой металлургии черных и цветных сплавов БНТУ:
"Стеклобой используется на стеклозаводе "Неман", пластик регенерируется и используется потом для изготовления оболочек для труб прокладки, кабелей для спортивных дорожек всевозможных. И алюминий, здесь самое главное, что он пищевой, то есть высокой степени чистоты, он может быть использован не только в металлургии для раскисления стали, но можно использовать его и для других целей".
БНТУ готовит специалистов в области переработки цветных металлов
Вузовская наука приносит реальную пользу экономике - ничуть не меньше академической. Выпускники БНТУ сегодня приходят на участки отечественной промышленности и внедряют передовые разработки.