Ученый из БНТУ разработал инновационную технологию извлечения алюминия из отходов

Алюминиевые тюбики от косметики, банки от напитков и даже фольга от шоколада - все это может стать ценным сырьем для металлургии. Ученый из БНТУ разработал инновационную технологию извлечения алюминия из сложных видов отходов. Среди них также горлышки от бутылок с дозаторами.



В планах - переработка блистеров из-под таблеток. Специальный процесс дробления разделяет такие отходы на стеклобой, пластик и, главное, алюминий. Инновация позволяет вовлекать в оборот сырье, которое ранее считалось непригодным для переработки.

Болеслав Немененок, завкафедрой металлургии черных и цветных сплавов БНТУ:

"Стеклобой используется на стеклозаводе "Неман", пластик регенерируется и используется потом для изготовления оболочек для труб прокладки, кабелей для спортивных дорожек всевозможных. И алюминий, здесь самое главное, что он пищевой, то есть высокой степени чистоты, он может быть использован не только в металлургии для раскисления стали, но можно использовать его и для других целей".

