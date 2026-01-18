Учения на стройке метро: как горноспасательный отряд МЧС отрабатывает спасение людей под землей

Белорусские спасатели постоянно повышают мастерство, умения и навыки. Так, бойцы горноспасательной службы МЧС тренируются и в спасении при происшествиях на возводящихся станциях метрополитена. Это специалисты с узким профилем, но широким функционалом.

Отряд молодой: он появился в Беларуси только в начале лета 2025 года.

По замыслу одного из учений горноспасательной службы МЧС, на стройплощадке во время строительства новой станции метро произошло короткое замыкание с полнейшим задымлением тоннеля, где остались два человека. Оставшихся людей нужно оперативно эвакуировать, чтобы оказать им помощь - такова легенда учений спасателей. Тренировка прошла на строящейся станции метро "Парк дружбы народов" в районе площади Бангалор.

На место прибыли подразделения МЧС, совместно с горноспасателями работают другие службы пожарного отряда. Всю работу на месте по плану ликвидации аварий координирует начальник штаба - представитель метростроя. За спасательную операцию под землей отвечает инженер горноспасательной службы.

"Горноспасательной службе будет поставлена задача обнаружить двух человек и вывести их на свежий воздух. Цистерне пожарно-спасательного отряда - установиться на пожарный гидрант, проложить магистральную линию, включиться в трубу отделению высотников и произвести станцию для поднятия пострадавшего на поверхность", - рассказал инженер горноспасательной службы ПАСО Минского городского управления МЧС Беларуси Сергей Суруда.

Сегодня Минский метрополитен - это развитая сеть с уникальной инфраструктурой, включающей тоннели, линии электропередачи и другие технические элементы, которые могут представлять и опасность.

Еще год назад функции горноспасателей выполняли гражданские, однако увеличивающиеся объемы стройки и прокладывание новых веток метро заставили изменить подходы к безопасности подземного объекта с момента его строительства в конце 1970-х. Так появилась идея о создании специализированного отряда для ликвидации ЧС под землей.

"Есть всякий вариант событий: выбросы плывуна, прорыв породы, обвал грунта, загазованность, зеленые газы - всему этому мы также обучались", - отметил начальник горноспасательной службы ПАСО Минского городского управления МЧС Беларуси Александр Вершаловский.

Горноспасатели оснащены целым "арсеналом" умных приборов и оборудования для работы в самых разных ситуациях: от систем для стабилизации шатких конструкций до инструментов, работающих на низких напряжениях, что позволяет доставать людей из-под завалов даже под угрозой взрыва. Радар-детектор, например, может "услышать" дыхание человека сквозь бетон, кирпич или песок на глубине до 16 м.

Артем Тубол, замначальника горноспасательной службы ПАСО Минского городского управления МЧС Беларуси:

"Аппарат на химически связанном кислороде AirElite 4h обеспечивает работу личного состава на протяжении четырех часов в задымленной среде. Есть видеоэндоскоп, который обеспечивает доступ и визуальный контроль наличия пострадавших, их состояние, с длиной кабеля 3 м, но варьируется - можно использовать и кабель до 7 м. Пожарный тепловизор используется для обнаружения очагов возгорания в скрытых строительных конструкциях, которые недоступны человеческому глазу. Прибор для контроля устойчивости строительных конструкций использует лазер, устанавливается на треноге, фиксируется на конструкции и при смещении конструкции в сторону (в направлении работающих людей) сигнализирует об опасности и включается тревога".

С подобным оборудованием и некоторым снаряжением до этого работал только спецотряд "ЗУБР", имеющий за плечами реальный опыт работы с обрушениями после землетрясений в Турции и Мьянме. Бойцы, участвовавшие в международных спасательных операциях, поделились навыками с молодым подразделением, были и совместные тренировки.

"В 2025 году началось строительство 2 станций метро. Нам пришлось взаимодействовать с метрополитеном и "Метростроем" по специфике этих объектов, по расположению и о том, как правильно на них работать", - вспомнил Александр Вершаловский.