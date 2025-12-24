3.71 BYN
Ученые Беларуси разрабатывают новые рецептуры в питании
На любой вкус и вне зависимости от образа жизни, возраста, состояния здоровья, уровня физической активности - сегодня ученые Научно-практического центра НАН Беларуси разрабатывают новинки в ассортименте продуктов питания.
Ставку делают на отечественное сырье и импортозамещение.
Уникальные и полезные сочетания
Печенье, масло сливочное и сгущенное молоко с какаовеллой, хумус с люпином, десерты из фруктов и ягод, обогащенные нектары. Ежегодно ученые Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию разрабатывают около сотни новых рецептур. Предлагая потребителю уникальные, а главное полезные сочетания, что особенно актуально для детского питания.
В разработке новых рецептур ученые используют различные компоненты. Ставку делают на белорусское сырье и, конечно, импортозамещение. К примеру, сейчас в разработке центра находится линейка продукции с добавлением какаовеллы, которую планируют получать на белорусских заводах.
Вот уже более 10 лет пищевая промышленность придерживается тренда на здоровое питание, что напрямую отражается на предлагаемом ассортименте. Сегодня на полках магазинов, к примеру, можно купить нектар с пектином. Новинка - совместная разработка ученых и предприятия страны.
Алексей Мелещеня, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:
"Наша задача (это уже, несомненно, тренд последних 10 лет во всем мире) - снизить содержание сахара или быстрых углеводов в продуктах питания. Мы пытаемся вместе с заводами, вместе с коллегами из Минздрава разработать рецептуры, внести компоненты, которые дают вкус, привычный для нас, - сладкого продукта, одновременно не добавляя сахар, т.е. подбирая рецептурный состав, натуральные ингредиенты и максимально уменьшая с одной стороны быстро усваиваемые углеводы, с другой стороны пытаемся обогащать теми углеводами, в частности клетчаткой, которая трудно переваривается, но, тем не менее, достаточно полезна для организма".
Чтобы новый рецепт уже в готовой продукции дошел до потребителя, порой может пройти от полугода до трех лет. За это время ученые изучают портрет целевого потребителя, работают с составами будущих новинок.
Сегодня наши продуктовые новинки знают и любят более чем в 130 странах мира. Традиционно качественную и безопасную продукцию поставляем в страны СНГ и активно осваиваем азиатский и африканские рынки.