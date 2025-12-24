Ученые Беларуси разрабатывают новые рецептуры в питании

На любой вкус и вне зависимости от образа жизни, возраста, состояния здоровья, уровня физической активности - сегодня ученые Научно-практического центра НАН Беларуси разрабатывают новинки в ассортименте продуктов питания.

Ставку делают на отечественное сырье и импортозамещение.

Уникальные и полезные сочетания

Печенье, масло сливочное и сгущенное молоко с какаовеллой, хумус с люпином, десерты из фруктов и ягод, обогащенные нектары. Ежегодно ученые Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию разрабатывают около сотни новых рецептур. Предлагая потребителю уникальные, а главное полезные сочетания, что особенно актуально для детского питания.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10694495-e805-45ce-9bcc-3ef559bc231e/conversions/7350d118-c71c-4704-ac4f-dce91b294233-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10694495-e805-45ce-9bcc-3ef559bc231e/conversions/7350d118-c71c-4704-ac4f-dce91b294233-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10694495-e805-45ce-9bcc-3ef559bc231e/conversions/7350d118-c71c-4704-ac4f-dce91b294233-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10694495-e805-45ce-9bcc-3ef559bc231e/conversions/7350d118-c71c-4704-ac4f-dce91b294233-xl-___webp_1920.webp 1920w

В разработке новых рецептур ученые используют различные компоненты. Ставку делают на белорусское сырье и, конечно, импортозамещение. К примеру, сейчас в разработке центра находится линейка продукции с добавлением какаовеллы, которую планируют получать на белорусских заводах.

Вот уже более 10 лет пищевая промышленность придерживается тренда на здоровое питание, что напрямую отражается на предлагаемом ассортименте. Сегодня на полках магазинов, к примеру, можно купить нектар с пектином. Новинка - совместная разработка ученых и предприятия страны.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed309d51-c019-4c07-ae33-df8658a4ff39/conversions/3719f59f-6aa0-4bb4-9f9e-17705f1b8bc1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed309d51-c019-4c07-ae33-df8658a4ff39/conversions/3719f59f-6aa0-4bb4-9f9e-17705f1b8bc1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed309d51-c019-4c07-ae33-df8658a4ff39/conversions/3719f59f-6aa0-4bb4-9f9e-17705f1b8bc1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed309d51-c019-4c07-ae33-df8658a4ff39/conversions/3719f59f-6aa0-4bb4-9f9e-17705f1b8bc1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Мелещеня, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

"Наша задача (это уже, несомненно, тренд последних 10 лет во всем мире) - снизить содержание сахара или быстрых углеводов в продуктах питания. Мы пытаемся вместе с заводами, вместе с коллегами из Минздрава разработать рецептуры, внести компоненты, которые дают вкус, привычный для нас, - сладкого продукта, одновременно не добавляя сахар, т.е. подбирая рецептурный состав, натуральные ингредиенты и максимально уменьшая с одной стороны быстро усваиваемые углеводы, с другой стороны пытаемся обогащать теми углеводами, в частности клетчаткой, которая трудно переваривается, но, тем не менее, достаточно полезна для организма".

Чтобы новый рецепт уже в готовой продукции дошел до потребителя, порой может пройти от полугода до трех лет. За это время ученые изучают портрет целевого потребителя, работают с составами будущих новинок.