Ученые Беларуси разрабатывают новые рецептуры в питании

Ежегодно ученые Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию разрабатывают около сотни новых рецептур, предлагая потребителю уникальные, а главное, полезные сочетания. Что особенно актуально для детского питания, ставку делают на белорусское сырье и импортозамещение.

"Мы разработали целый ассортимент продукции для детей школьного и дошкольного возраста. Предлагаем соусы прежде всего, но рекомендуем ими заменить высокосахаристую продукцию, то есть вместо варенья, повидла, джема. Ими можно поливать сырники, блинчики и каши. К дегустации мы предлагаем абрикосовый и яблочно-черничный соусы. Детское питание исключает использование красителей, амортизаторов, поэтому для придания вкуса и аромата мы добавляем пряности".