Ученые Беларуси разрабатывают уникальные лазеры, оптические приборы мирового уровня

Институт физики НАН Беларуси взял курс на импортозамещение. Ученые Союзного государства создают уникальные лазеры, оптические приборы и элементы, которые широко используют не только на белорусских предприятиях, но и в Западной Европе, Китае, Антарктиде.

Сергей Гапоненко, директор Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси:

"У нас представлены различные направления лазерных технологий - от создания уникальных компонентов, например, лазерные зеркала и различные преобразователи излучения, устройства управления лазерным излучением до серьезных лазерных систем. Мы делали лазерные системы стоимостью порядка 1 млн долларов за одну систему. Это коммерческие контракты. В 2025 году мы продали в Российскую Федерацию лазерных компонентов на сумму примерно 500 тыс. долларов".