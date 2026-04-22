Ученые Беларуси разработали бактерию, уничтожающую загрязнения от нефти

Сегодня экологическая безопасность - одно из ключевых направлений в мире. Загрязнение вод и почвы нефтью стало глобальной проблемой. По статистике, в мировой океан ежегодно попадает около 6 млн т нефтяных углеводородов. Решение этой проблемы нашли белорусские ученые из Института микробиологии НАН.

Экологические проблемы современности требует точных решений. Загрязнение территорий нефтью - ключевая сложность для экологии. Чтобы привести почву и воды в пригодное состояние, необходимы месяцы и даже годы. Решить такой мировой вопрос смогли белорусские ученые, разработав бактерию, которая уничтожает загрязнения от нефти, при этом не испортив экосистему.

Юлия Шавела, младший научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси:

"Исследования в этой области ведутся Институтом микробиологии порядка 20 лет. Первые препараты были созданы на базе нашего института. Это был препарат "Экобел". Было решено немного усовершенствовать данную технологию в сторону ускорения процессов биодеструкции, потому что классическими способами и в зависимости от того, насколько загрязнена какая-то территория, данный процесс может занимать достаточно длительное время. Нашей целью было именно ускорение этого процесса".

Эти бактерии не просто "едят" нефть, а сначала превращают ее в "удобный завтрак", что способствует сокращению утилизации загрязнения почвы в 2-3 раза. Так микроорганизмы выделяют природное моющее средство - биосурфактанты, которые снижают вязкость нефти и превращают ее в легкую для переработки эмульсию. Итог - бактерии-очистители справляются с загрязнением за 1,5 месяца.

Кирилл Губчик, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси:

"Препараты на основе этих бактерий могут применяться в различных пищевых производствах, тем самым способствуют более легкому удалению жировых соединений, мешающих дальнейшей очистке различных источников вод".

В результате невидимые глазу микробы становятся главными помощниками в борьбе с разливами топлива. Технология уже выходит из лаборатории на реальные объекты. Совместно с ОАО "Гомельтранснефть Дружба" идут опытно-промышленные испытания. В 2027 году ученые запустят производство новых биопрепаратов комплексного действия.

Александр Шепшелев, директор Института микробиологии НАН Беларуси:

"Мы не делаем разработку ради разработки. Как правило, в основе лежит либо экономическая составляющая, либо экологическая".