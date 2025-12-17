3.68 BYN
Ученые Беларуси разработали биопрепарат для повышения урожайности сахарной свеклы
Белорусские ученые Института микробиологии Национальной академии наук разработали уникальный биопрепарат. Его применение нацелено на повышение урожайности сахарной свеклы, значительное улучшение эффективности ее выращивания.
Белорусские микробиологи в буквальном смысле приручили микроорганизмы, а это помогает также поддерживать здоровье животных, совершенствовать качество продуктов питания, создавать медпрепараты.
Использование отечественных биопрепаратов уже позволило белорусским аграриям на 30 % снизить затраты на химические удобрения и средства защиты растений. Для отрасли это напрямую ведет к удешевлению овощей и фруктов на внутреннем рынке, а для страны - к укреплению продовольственной безопасности.
Разработки ориентированы на решение вопросов в реальном секторе экономики: сельском хозяйстве, промышленности, охране окружающей среды. Белорусские ученые работают и над новыми подходами к лечению онкологических заболеваний. В числе основных направлений - создание препаратов, разрушающих аденозиновое облако, которое защищает раковые клетки, повышение эффективности лекарств.