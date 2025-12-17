Ученые Беларуси разработали биопрепарат для повышения урожайности сахарной свеклы

Белорусские ученые Института микробиологии Национальной академии наук разработали уникальный биопрепарат. Его применение нацелено на повышение урожайности сахарной свеклы, значительное улучшение эффективности ее выращивания.

Белорусские микробиологи в буквальном смысле приручили микроорганизмы, а это помогает также поддерживать здоровье животных, совершенствовать качество продуктов питания, создавать медпрепараты.

Использование отечественных биопрепаратов уже позволило белорусским аграриям на 30 % снизить затраты на химические удобрения и средства защиты растений. Для отрасли это напрямую ведет к удешевлению овощей и фруктов на внутреннем рынке, а для страны - к укреплению продовольственной безопасности.