Ученые Беларуси создали вегетарианские продукты на основе люпина

Ученые Академии наук Беларуси разработали новые продукты для вегетарианцев. В их основе - отечественный люпин - культура с высоким содержанием белка. Разработки призваны стать альтернативой соевым изделиям и разнообразить повседневный рацион белорусов. Так, среди новинок - вегетарианские котлеты. Их сделали в двух вариантах. Первый - с пшеном, морковью и луком, по вкусу он напоминает фалафель. Второй - с перловкой, грибами и овощами. Такой продукт предлагают в виде замороженного полуфабриката, который не требует долгого приготовления.

Ольга Чекун, младший научный сотрудник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продукции и сырья НПЦ НАН Беларуси по продовольствию

Ольга Чекун, младший научный сотрудник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продукции и сырья НПЦ НАН Беларуси по продовольствию: "Особенности в том, что это полностью растительное питание, в основном продукты белорусского производства, белорусской селекции - то, что будет всегда у нас на столе, независимо от обстановки. Такую разработку могут применять производители на заводах по переработке, например, плодоовощных продуктов, также мясоперерабатывающие заводы".

Предложили на основе люпина и постный паштет. Его можно намазывать на хлеб или использовать как соус. В состав паштета входят овощи и специи. Продукт получил несколько вкусовых решений.

Александр Данилюк, научный сотрудник отдела новых технологий и техники НПЦ НАН Беларуси по продовольствию

Александр Данилюк, научный сотрудник отдела новых технологий и техники НПЦ НАН Беларуси по продовольствию: "У нас их пять видов. Со свеклой мы делали, с тыквой, кабачком, щавелем белорусским и жареными лисичками с луком. Вот эти паштеты высокобелковые из люпина можно использовать в качестве основы для пунктов быстрого питания. Люпин можно добавлять в тесто для производства пиццы, в лаваши, для производства шаурмы. То есть направлений очень много, сырье перспективное".