Ученые БГУ разработали уникальный материал для изучения космоса

В рамках Союзного государства готовится большая программа "Детекторные материалы". Ее основные исполнители - белорусские специалисты и российский Росатом. Запуск планируется в 2027 году.

Ее костяк составят в том числе научные проекты мирового уровня белорусских ученых. Например, разработка материала, оптимального для изучения космического излучения. Это кристалл галлий-гадолиниевого граната с активатором. Сцинтилляторы создаются и используются под конкретные задачи. Сегодня их применяют в дозиметрии, медицине, науке.

Теперь список применения расширился. Благодаря разработке их уже используют и в условиях космоса. Такие материалы выдерживают низкие температуры, вспышки света и другие высокоэнергетические явления.