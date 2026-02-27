3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Ученые БГУ разработали уникальный материал для изучения космоса
В рамках Союзного государства готовится большая программа "Детекторные материалы". Ее основные исполнители - белорусские специалисты и российский Росатом. Запуск планируется в 2027 году.
Ее костяк составят в том числе научные проекты мирового уровня белорусских ученых. Например, разработка материала, оптимального для изучения космического излучения. Это кристалл галлий-гадолиниевого граната с активатором. Сцинтилляторы создаются и используются под конкретные задачи. Сегодня их применяют в дозиметрии, медицине, науке.
Теперь список применения расширился. Благодаря разработке их уже используют и в условиях космоса. Такие материалы выдерживают низкие температуры, вспышки света и другие высокоэнергетические явления.
"Разработанная концепция была имплементирована в материалы, которые производятся серийно в России. Был сделан детектор, он дает данные с орбиты. Но за этим стоял грандиозный опыт, полученный с 2017 года по разработке таких материалов", - отметил заведующий лабораторией НИИ ядерных проблем БГУ Михаил Коржик.