3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Ученые НАН Беларуси взяли под свою опеку сразу несколько крупных проектов
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук начал новую научную пятилетку. Это значит, что его сотрудники, а это более 200 человек, взяли под свою опеку сразу несколько крупных проектов.
Для научно-исследовательского музея 2026 год - юбилейный: в июле исполнится 100 лет со дня рождения первого директора Ольги Терещатовой. В конце 60-х вместе с единомышленниками на собственные средства она организовывала экспедиции по Беларуси для сбора памятников национальной культуры, руководила экспедициями, благодаря которым были спасены от разрушения и собраны сотни художественных артефактов 16-19 веков.
Этим научные интересы центра не ограничиваются. Сотрудники начнут подготовку документов и научных обоснований для подачи белорусской маляванки в список историко-культурного наследия ЮНЕСКО. Это не первый подобный проект специалистов центра: в прошлом году их силами удалось добиться охранного статуса для неглюбского ткачества.