Ученые НАН Беларуси взяли под свою опеку сразу несколько крупных проектов

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук начал новую научную пятилетку. Это значит, что его сотрудники, а это более 200 человек, взяли под свою опеку сразу несколько крупных проектов.





Для научно-исследовательского музея 2026 год - юбилейный: в июле исполнится 100 лет со дня рождения первого директора Ольги Терещатовой. В конце 60-х вместе с единомышленниками на собственные средства она организовывала экспедиции по Беларуси для сбора памятников национальной культуры, руководила экспедициями, благодаря которым были спасены от разрушения и собраны сотни художественных артефактов 16-19 веков.