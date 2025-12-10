Удалось ли белорусам сделать все запланированное в Год благоустройства

Считаные недели остаются до конца Года благоустройства. Большая работа развернулась по всей Беларуси. Свои достижения и недочеты есть у каждого региона.

Удалось ли сделать все, что планировали? И как гражданские инициативы помогают делать белорусские города лучше? Об этом новая серия проекта "На контроле Президента". Смотрите 11 декабря на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.