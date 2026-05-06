3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Удары США по Ирану бьют по Китаю, доказывает эксперт
Удары по Ирану все чаще рассматриваются как инструмент давления на Китай. Очередным шагом стало проведение Вашингтоном операции "Экономическая ярость". Мнение эксперта.
Максим Карев, обозреватель информационного агентства (Россия):
"Насколько это поможет Трампу, сложно сказать, потому что это тоже некий признак невозможности разрешить ситуацию военным способом и быстро. Конечно, все понимают, что главным врагом является Китай. Т. е. Китай очень сильно в этом смысле завязан на Иране, на его нефтепродуктах, на металлургии и много на чем еще. И, конечно, удар по Ирану - это фактически удар США по Китаю. Вот эта "Экономическая ярость" - это тоже попытка задеть нефтяные поставки. Но мы видели буквально пару дней назад, что китайское правительство разрешило нескольким своим компаниям не соблюдать санкции американские, если они задевают национальный интерес. Т. е. сама по себе конструкция, когда есть санкции как инструмент экономического давления, тоже подвергается пересмотру, в том числе благодаря вот этим действиям Трампа".