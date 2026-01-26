Уголовное дело в отношении офицера СС: какие зверства Ганс Зиглинг совершал на белорусской земле

В Верховном Суде началось рассмотрение уголовного дела о геноциде белорусского народа в отношении офицера СС Ганса Зиглинга, уроженца Германской империи. Согласно материалам дела, обвиняемый, возглавляя с момента дислокации на оккупированной территории БССР украинскую полицейскую роту, а с декабря 1942 года, созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции, исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии. Доказательства его злодеяний заняли страницы 22 томов.

Дело Зиглинга - 6-е уголовное дело о геноциде белорусского народа, которое рассматривает Верховный Суд. До этого слушания касались злодеяний, совершенных коллаборационистами украинского и белорусского происхождения. В этот раз звучит имя немецкого военного офицера СС.

Как известно, обвиняемый Ганс Ойген Зиглинг родился в 1912 году в Баварии. Достигнув своего совершеннолетия, занял сторону нацистов.

Калина Горошко, государственный обвинитель:

"В 1930 году Ганс Зиглинг вступил в ряды Национал-социалистической рабочей партии Германии, в 1932 году - в состав охранной полиции, с 1940-го - начала 1941 года он являлся членом СС. До момента вторжения гитлеровской Германии на территорию Советского Союза Ганс Зиглинг командовал уже одним из карательных подразделений вермахта и воевал с партизанами на Западном фронте".

Попав в конце 1941-го на территорию БССР, он не только был приверженцем, но и приводил в исполнение политику гитлеровской Германии в части геноцида белорусского народа: 75 % населения уничтожить, остальных онемечить.

На оккупированных землях Зиглинг руководил полицаями. По материалам дела, в подчинении офицера СС была сперва украинская полицейская рота, затем с декабря 1942-го по январь 1943-го - созданный ее на базе батальон охранной полиции. Основной состав националистических формирований был создан из числа военнослужащих Красной Армии, уроженцев Украины (в основном западной), которые сдались в плен врагу и, предав свой народ, добровольно поступили на службу к фашистам.

Следственная группа Генпрокуратуры собрала 22 тома доказательств вины Зиглинга в уничтожении мирного населения. Свои зверства офицеры СС совершали на территории Минской, Гродненской и Брестской областей. Лишая мирных жителей еды, вещей для выживания и крова, они обрекали людей на голодную смерть.

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры:

"Зиглинг лишил жизни не менее 1,706 тыс. человек, включая не менее 238 заведомо малолетних детей. Он же покушался на убийство еще не менее 30 человек".

Вместе с сотнями погубленных жизней руками Зиглинга и его пособников были уничтожены 11 белорусских населенных пунктов, 3 из которых из фашистского пепла не восстали. Летом 1944 года под натиском Советской армии вместе с остатками батальона он был вынужден вернуться в Германию.

"Из остатков батальона была сформирована 30-я штурмовая дивизия СС, которую также он возглавил. Она была направлена во Францию, где воевала с англо-американскими войсками, в последующем понесла большие потери и вернулась в Германию. Зиглинг, не дожидаясь капитуляции в Германии, оставил дивизию, надел гражданскую форму и прибыл в местечко Гершау, где жил некоторое время у родственников жены", - отметила Калина Горошко.