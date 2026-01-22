Угрожает ли Совет мира Организации Объединенных Наций, рассказал эксперт Дьяченко

Угрожает ли Совет мира Организации Объединенных Наций, в студии "Первого информационного" рассказал Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"По статусу это разные структуры, потому что Организация Объединенных Наций имеет иную форму своей деятельности, зарекомендовала себя уже в течение 80 лет как мощная, бюрократическая, многофункциональная, с особым аппаратом наднациональная структура разрешения международных конфликтов", - отметил Дьяченко.

Он добавил: "Если мы говорим о Совете мира, то это фактически частная инициатива американского президента, где американский президент является руководителем этой структуры, где в руководство входят ведущие политические деятели Соединенных Штатов Америки, которые сегодня работают в администрации президента. Посмотрим, как она будет работать, потому что приглашение получили порядка 60 стран, по разным источникам, примерно 25 стран уже дали согласие войти в эту структуру".

По его словам, Совет мира - это дополнительный инструмент для вашингтонской администрации, с помощью которого она будет решать свои ключевые задачи: "Это и решение вопроса о прекращении вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, и ряд других тем, которые находятся в фарватере американской внешней политики. Это инструмент для решения американцами своих вопросов, связанных с обеспечением, прежде всего, их национальной безопасности. Ну а национальная безопасность, как говорят американцы, связана в том числе с их присутствием по всему миру, по всему земному шару".