Украденное детство: Ксения Ланкевич пережила Великую Отечественную в лесах и болотах
Детство, опаленное войной: в Беларуси еще живы те, кто прошел через ужасы военного лихолетья, и те, кто был ребенком в те страшные годы. И сегодня у современников еще есть возможность услышать правду из их уст.
Среди таких людей - уроженка деревни Ветчин Ксения Ланкевич. Она пережила войну в лесах и болотах, а в мирное время стала передовиком труда.
Помнить, чтобы сохранить мир сегодня
В далеком 1941-м Ксении Ланкевич было всего семь лет. Она жила обычной деревенской жизнью: помогала по хозяйству, играла с ребятами во дворе и не знала, что такое война. Ровно до того момента, пока в небе не появились самолеты…
Ксения Ланкевич, ребенок войны:
"Самолеты летают и бросают листовки. А листовки там такие, с песком. Мы думаем, с самолета бросают нам конфеты. Бегаем, собираем эти листовки и домой несем. В листовке написано: "Все в партизаны!"
Летом 1941-го в деревню зашли немцы. Поначалу захватчики требовали только продукты питания, но вскоре начались расправы над местными жителями. Оставаться в Ветчине стало небезопасно. Семья Ксении Сергеевны спряталась в землянке, а затем вместе с односельчанами бежала в леса и болота.
Ксения Ланкевич:
"В том болоте мы летом жили. А зимой в одном месте побыли - поехали, снег разгребли, веток подостлали и спим так, потому что немец по следам искал, где партизаны. И так все время прятались. Весной отец нас, детей, из грязи на сухое место выносил".
В лесу началась борьба на выживание: шалаши, постоянные переходы по болотам, страх быть обнаруженными. Ели то, что находили: рыбу, картофель и даже крапиву.
Так продолжалось несколько лет. Когда сельчане вернулись в Ветчин, родной деревни уже не было - она была полностью сожжена. Люди заново строили дома, поднимали хозяйство, возвращались к жизни.
Ксения Ланкевич:
"Начали организовывать школу, учительница приехала. А на чем учиться? Нет ни бумаги, ничего. Дали нам по карандашу химическому и по листику. Мы березу драли и на березе буквы изучали. Не на чем было сидеть - скамеек не было. Мы побежали, кирпича набрали, доски принесли. Чуть пошевелишься - кирпичи падают и разваливались наши скамейки".
В мирное время Ксения Сергеевна стала одной из передовых работниц хозяйства. Начинала на заготовке смолы, позже работала дояркой в колхозе. К ней приезжали перенимать опыт коллеги, а за многолетний труд она была удостоена звания "Ветеран труда".
Ксения Ланкевич:
"Доярки удивлялись. Проверяли жирность молока. Мое молоко самое лучшее. И меня даже хотели послать в Москву".
Сегодня Ксении Сергеевне 92. Она редко говорит о себе, но всегда о войне, потому что уверена: память о тех годах - это то, что помогает сохранить мир сегодня.