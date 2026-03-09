3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Умная электроника для комбайнов: брестский "Цветотрон" разработал системы, заменяющие аналоги из ЕС
Беларусь продолжает укреплять сотрудничество с надежными партнерами. Экономика во главе угла, как не раз говорил Президент Александр Лукашенко. Кроме того стратегический ориентир страны - критические отрасли должны быть обеспечены отечественными технологиями минимум на 90 %.
Брестский "Цветотрон" - одно из предприятий, сделавшее ставку на импортозамещение. Завод входит в холдинг "Интеграл", разрабатывает и производит электронику для машиностроения и агропромышленного комплекса.
Это многоотраслевое предприятие, специализирующееся на приборостроении. Основные заказчики - машиностроители и агропромышленный комплекс. География поставок - вся Беларусь и Россия. В последние годы активно наращивают долю собственных разработок.
Максим Власовец, замдиректора ОАО "Цветотрон":
"Разрабатываем новые системы. В основном у нас сельхознаправленность, это наши аграрии. Завоевываем новые рынки. Скажем так, мы вытеснили Италию, Германию, также хорошо зашли на рынок Российской Федерации. Сейчас проходит испытание, обкатку изделие, изготовленное и разработанное нами для аграриев Африканского континента".
На предприятии успешно переработали и улучшили уже существующую систему для управления пресс-подборщиками, но и свое выпускают, а в приоритете - соблюдение стандартов качества.
Работа, которая здесь ведется, требует филигранной точности и максимальной концентрации от каждого - от инженера-разработчика до сборщика. Потому что речь идет об электронных системах, управляющих современными зерно- и кормоуборочными комбайнами, пресс-подборщиками и оборудованием для точного взвешивания кормов.
Информационно-управляющие системы для белорусских флагманов машиностроения в АПК, приборы картирования урожайности, системы внесения консервантов - все это собственные разработки брестского предприятия.
Ренат Наривончик, инженер-технолог ОАО "Цветотрон":
"При помощи датчиков высева можно отслеживать скорость, частоту падающего зерна, т. е. если засорился подающий раструб, через датчик не будет подступать сигнал о зерне, он будет мы сигнализировать о засоре. Аналоги есть в Германии, Италии, Франции. Данный датчик делаем своими силами, у нас".
Еще одно направление - светодиодные светильники: уличные, для общественных зданий и сооружений, полностью заместили импортные аналоги.
Без своей команды разработчиков на предприятии не обойтись. В штате работают молодые специалисты - выпускники Брестского технического университета. Занимаются цифровыми решениями.
Владислав Железко, инженер-программист ОАО "Цветотрон":
"В данный момент мы разрабатываем платформу, которая будет обеспечивать заказчика полнотой информации о его технике. Где эта техника была, как производился техпроцесс, результаты этого техпроцесса - все заказчик будет видеть в виде отчетов либо на карте".
Инженеры-технологи, конструкторы и IT-специалисты после отработки остаются на предприятии. Говорят: есть и поддержка, и перспектива.
"Достойная заработная плата, устраивает, дружный коллектив, есть перспективы карьерного роста. Обеспечили меня жильем, встретил свою любовь и работаю вместе с ней здесь", - отметил Ренат Наривончик.
"Готовы к инновациям, быстрой адаптации к новым технологиям и созданию новых систем, готовы пробовать новое. Идей у всех много, оплата для всех хорошая, мы все горим своей идеей", - поделился Владислав Железко.
Сегодня портфель заказов предприятия сформирован на месяцы вперед. Здесь расширяют линейку изделий, ведь это прямая производственная необходимость.
Да и Брестская область в целом демонстрирует системный подход к импортозамещению. В регионе в этот процесс вовлечены 112 предприятий, уже освоено 64 вида новой импортозамещающей продукции.