Уникальная лаборатория структурной и функциональной биологии белка открылась в БГУ

Уникальная лаборатория структурной и функциональной биологии белка открылась на базе биологического факультета БГУ. Проект поддержал белорусский лидер. При реализации инициативы учитывался опыт Пекинского университета.

Уникальная лаборатория биологии белка

До этого момента полный цикл исследования белка в Беларуси не проводили. С вводом же в эксплуатацию комплексной технологической площадки на базе биологического факультета БГУ в биотехнологии для белорусов открываются новые горизонты.

Елена Корик, заведующая учебной лабораторией биологии белка БГУ:

"В нашей лаборатории мы можем начать с самого начала - мы можем начать с гена, который будет кодировать этот белок. Мы можем запрограммировать его так, как нам нужно, мы можем внедрить его в клетку, мы можем получать эти клетки, культивировать их здесь для того, чтобы наращивать биомассу, выделять дальнейшие белки и проводить полный цикл их исследования".

Олег Баранов, академик-секретарь отделения биологических наук НАН Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdbb842e-b3b8-4fab-a39e-6014473ca376/conversions/90dddf0b-d145-4ed0-889b-c35fccffe9d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdbb842e-b3b8-4fab-a39e-6014473ca376/conversions/90dddf0b-d145-4ed0-889b-c35fccffe9d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdbb842e-b3b8-4fab-a39e-6014473ca376/conversions/90dddf0b-d145-4ed0-889b-c35fccffe9d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdbb842e-b3b8-4fab-a39e-6014473ca376/conversions/90dddf0b-d145-4ed0-889b-c35fccffe9d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Баранов, академик-секретарь отделения биологических наук НАН Беларуси:

"Что касается белка, действительно, здесь остается большое количество вопросов, большое количество неоткрытых тайн и возможностей, которые таят данные молекулы. Поэтому мы ожидаем от данного центра важные прорывы как в научной, так и в практической деятельности, потому что все биотехнологические процессы, все биотехнологические предприятия основаны на изучении и использовании белковых молекул. Это и наша БНБК, это наши различные медицинские учреждения и вообще все аспекты жизни".

Инновационная площадка эксклюзивная в своем роде. Одновременно учиться и проводить научные эксперименты, а после внедрять их в жизнь здесь смогут студенты самых разных профилизаций: микробиологи, биотехнологи, биоинженеры, биохимики. Такой интегрированный подход позволит получать на выходе новые продукты с приставкой "биотехнологические".

Егор Короткевич, студент биологического факультета БГУ:

"Я в данный момент работаю с методом проточной цитометрии, который позволяет оценивать иммунофенотипы различных клеток, в том числе опухолевых клеток, для биомедицинских исследований, также для тестирования различных клеточных технологий, которые применяются, например, в CAR-T-терапии, применяются при лечении различных видов онкозаболеваний. Сейчас это активно внедряется, то есть тут уже есть часть исследований, в том числе мое исследование, как раз изучение иммунофенотипа лейкозных клеток при остром миелоидном лейкозе, при различных перестройках".

При комплектации лаборатории и ее оснащении (а в одном месте собрано исключительное оборудование, которого на сегодняшний день в стране больше нет нигде) использовали опыт китайского вуза-партнера. Еще одна особенность исследовательского центра - он реализует важную триаду: образование, наука и производство.

Андрей Король, ректор БГУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcdccde-1df7-4a3c-9cf9-3748750b2dbe/conversions/e9c00b5f-c3cc-43c8-adc8-120239738b7e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcdccde-1df7-4a3c-9cf9-3748750b2dbe/conversions/e9c00b5f-c3cc-43c8-adc8-120239738b7e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcdccde-1df7-4a3c-9cf9-3748750b2dbe/conversions/e9c00b5f-c3cc-43c8-adc8-120239738b7e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcdccde-1df7-4a3c-9cf9-3748750b2dbe/conversions/e9c00b5f-c3cc-43c8-adc8-120239738b7e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Король, ректор БГУ:

"Начиная со второго курса, мы очень активно работаем с заказчиками кадров. Наши студенты проходят практику. Мы уже выстраиваем траектории, определяем, кто к чему способен. То есть, собственно говоря, это та модель, которая является на сегодняшний момент на острие копья, которая востребована не только для сегодняшнего момента, но и для завтрашнего, может даже и для послезавтрашнего момента".

За биотехнологиями будущее! Они решают глобальные вопросы в самых разных направлениях - от фармацевтики до инженерии. И передовая биотехнологическая школа, которая в стране только набирает обороты, по сути - наш гарант интеллектуальной и одна из составных частей национальной безопасности.

Александр Косинец, зампредседателя Всебелорусского народного собрания news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b14650d-a0a0-482b-8301-35f49260c0c9/conversions/000c86e8-3c12-497c-ad29-a089c3b701e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b14650d-a0a0-482b-8301-35f49260c0c9/conversions/000c86e8-3c12-497c-ad29-a089c3b701e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b14650d-a0a0-482b-8301-35f49260c0c9/conversions/000c86e8-3c12-497c-ad29-a089c3b701e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b14650d-a0a0-482b-8301-35f49260c0c9/conversions/000c86e8-3c12-497c-ad29-a089c3b701e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Косинец, зампредседателя Всебелорусского народного собрания:

"Открытие лаборатории - это всего лишь только первый этап. В следующем году уже практически мы будем иметь научно-исследовательский центр, в котором будет расположено самое современное оборудование: криоэлектронная микроскопия, конфокальные микроскопы. Совершенно на другой уровень поднимается практико-ориентированное инновационное образование. Студенты имеют доступ к оборудованию, которое они никогда в жизни не видели, будут работать вместе со своими старшими товарищами, профессорско-преподавательским составом. А это очень важно, когда человек полностью владеет знаниями не теоретически, а практически, и уже подготовлен к работе, созданию новых биоиндустриальных технологий".