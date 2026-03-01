Уникальная среда образования: военно-патриотические клубы воспитывают достойное поколение белорусов

Военно-патриотические клубы в Беларуси пользуются популярностью среди молодежи. Должное развитие движение получило благодаря инициативе главы государства.

Военно-патриотические клубы ежегодно принимают тысячи ребят в ряды будущих защитников. Многие из них после школы поступают в вузы системы национальной безопасности.

Любить Родину и ценить то, что имеешь - этому в Беларуси учат с детства. Только в системе Министерства внутренних дел 183 военно-патриотических клуба. В них занимаются более 6 тыс. парней и девушек. Одиннадцатиклассница София Бричкалевич с детства мечтает связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

София Бричкалевич, воспитанница военно-патриотического клуба "Академики":

"Мой дядя работает в Департаменте охраны. Он для меня является примером для подражания. Поэтому я выбрала такой путь, хоть он и непростой, но я уверена, что у меня все получится".

Военно-патриотический клуб "Академики" свои двери открыл в сентябре 2025 года. Сейчас здесь новые навыки получают 72 учащихся. Занятия у них проходят дважды в неделю. Их проводят опытные офицеры.

Сергей Соловей, замначальника Академии МВД Беларуси:

"Мы обучаем всем навыкам, которые в дальнейшем пригодятся, чтобы ребята стали настоящими курсантами. Мы учим их тактической специальной подготовке, владению боевыми приемами борьбы. Показываем все то, что в дальнейшем ждет их у нас в Академии МВД. Учащиеся военно-патриотического клуба за это время очень сильно возмужали. Они участвуют в различных профилактических мероприятиях с участием министра внутренних дел, начальника Академии. Они дали клятву, которая в дальнейшем их обязывает быть настоящими гражданами Республики Беларусь".

Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД Беларуси:

"По прохождению всей программы трехлетнего обучения каждый воспитанник военно-патриотического клуба получает соответствующие льготы на поступление в учреждения образования системы Министерства внутренних дел: академию, могилевский институт и колледж МВД. Только личным примером, нужным и правильным отношением к выбранному делу, своей профессии мы демонстрируем нашему будущему поколению защитников Отечества, каким должен быть настоящий патриот. Глядя в глаза мальчишек и девчонок, которые обучаются у нас в клубах, мы понимаем, что идем по правильному пути".

Также на базе колледжа МВД в 2026 году создадут Республиканский центр военно-патриотического воспитания. Теперь у ребят, желающих связать свою жизнь с силовыми структурами, будет еще больше шансов.

О том, что мир и безопасность - фундамент успешного развития государства, знает и 17-летний Илья Карачун. Юноша - будущий офицер, который мечтает продолжить семейную династию.

Илья Карачун, воспитанник военно-патриотического клуба "Зубр" Минского городского управления МЧС Беларуси:

"Патриотизм - это все те действия, которые ты направляешь во благо себя, своих родственников, знакомых и Родины. Нужно ее защищать, делать намного лучше, краше. Патриотизм проявляется во всех сферах: будь ты медик, военнослужащий или просто учитель".

Анна Ласица в пожарно-спасательном спорте с 6-го класса. В военном деле девушка даст фору любому парню. Со сборкой-разборкой автомата она справляется не хуже курсантов.

Анна Ласица, воспитанница военно-патриотического клуба "Зубр" Минского городского управления МЧС Беларуси:

"Я планирую поступать в Университет гражданской защиты. Хочу связать свою жизнь именно с МЧС".

Одна из задач военно-патриотических клубов - подготовка абитуриентов для профильных вузов и факультетов страны.

Андрей Козич, начальник управления идеологической работы МЧС Беларуси:

"В 2025 году 88 ребят выпустились из наших клубов. Большинство из них поступало в высшее учебное заведение системы обеспечения национальной безопасности. Сегодня в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям функционирует 20 военно-патриотических клубов, в которых проходят обучение 645 ребят. В ближайшие пять лет, в период с 2026 по 2030 годы, планируется открыть еще 35 клубов, а в 2026-м - 9. Наши дети должны получать навыки военного дела, спасательного дела и быть настоящими патриотами".

С юных лет прививают любовь к Родине и обучают азам военного и аварийно-спасательного дела и учеников минской средней школы № 143. ВПК "Зубр" - кузница защитников Отечества.

Иван Вайтович, руководитель военно-патриотического клуба "Зубр" Минского городского управления МЧС Беларуси:

"Мы опирались на постулаты нашей страны. Зубр - это то животное, которое ассоциируется с нашей миролюбивой страной. Он никогда не нападает первым, но он упертый, сильный и всегда достигает своей цели. Военно-патриотический клуб - это школа дисциплины и ответственности. Занятия зачастую проходят после учебного времени".

В Беларуси функционирует более 200 военно-патриотических клубов, находятся они на базе школ и воинских частей, а также при силовых структурах. На занятиях юноши и девушки проходят огневую, строевую и физическую подготовку, учатся ориентироваться на местности и оказывать первую медицинскую помощь.

Практика распространена и в регионах. Профильный клуб "Ракетчик" в Полоцке действует на базе 377-го гвардейского зенитного ракетного полка с сентября 2023-го. Здесь говорят: мелочей в патриотическом воспитании не бывает.

Илья Бородако, замкомандира 337-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС Беларуси, руководитель военно-патриотического клуба "Ракетчик" г. Полоцка:

"У воспитанников нашего клуба невооруженным глазом видна динамика становления правильных жизненных приоритетов и осознание себя как ответственного гражданина Республики Беларусь. Они возмужали, подросли, у них хорошая физическая подготовка".