Уникальная среда образования: военно-патриотические клубы воспитывают достойное поколение белорусов
Военно-патриотические клубы в Беларуси пользуются популярностью среди молодежи. Должное развитие движение получило благодаря инициативе главы государства.
Военно-патриотические клубы ежегодно принимают тысячи ребят в ряды будущих защитников. Многие из них после школы поступают в вузы системы национальной безопасности.
Любить Родину и ценить то, что имеешь - этому в Беларуси учат с детства. Только в системе Министерства внутренних дел 183 военно-патриотических клуба. В них занимаются более 6 тыс. парней и девушек. Одиннадцатиклассница София Бричкалевич с детства мечтает связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.
София Бричкалевич, воспитанница военно-патриотического клуба "Академики":
"Мой дядя работает в Департаменте охраны. Он для меня является примером для подражания. Поэтому я выбрала такой путь, хоть он и непростой, но я уверена, что у меня все получится".
Военно-патриотический клуб "Академики" свои двери открыл в сентябре 2025 года. Сейчас здесь новые навыки получают 72 учащихся. Занятия у них проходят дважды в неделю. Их проводят опытные офицеры.
Сергей Соловей, замначальника Академии МВД Беларуси:
"Мы обучаем всем навыкам, которые в дальнейшем пригодятся, чтобы ребята стали настоящими курсантами. Мы учим их тактической специальной подготовке, владению боевыми приемами борьбы. Показываем все то, что в дальнейшем ждет их у нас в Академии МВД. Учащиеся военно-патриотического клуба за это время очень сильно возмужали. Они участвуют в различных профилактических мероприятиях с участием министра внутренних дел, начальника Академии. Они дали клятву, которая в дальнейшем их обязывает быть настоящими гражданами Республики Беларусь".
Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД Беларуси:
"По прохождению всей программы трехлетнего обучения каждый воспитанник военно-патриотического клуба получает соответствующие льготы на поступление в учреждения образования системы Министерства внутренних дел: академию, могилевский институт и колледж МВД. Только личным примером, нужным и правильным отношением к выбранному делу, своей профессии мы демонстрируем нашему будущему поколению защитников Отечества, каким должен быть настоящий патриот. Глядя в глаза мальчишек и девчонок, которые обучаются у нас в клубах, мы понимаем, что идем по правильному пути".
Также на базе колледжа МВД в 2026 году создадут Республиканский центр военно-патриотического воспитания. Теперь у ребят, желающих связать свою жизнь с силовыми структурами, будет еще больше шансов.
О том, что мир и безопасность - фундамент успешного развития государства, знает и 17-летний Илья Карачун. Юноша - будущий офицер, который мечтает продолжить семейную династию.
Илья Карачун, воспитанник военно-патриотического клуба "Зубр" Минского городского управления МЧС Беларуси:
"Патриотизм - это все те действия, которые ты направляешь во благо себя, своих родственников, знакомых и Родины. Нужно ее защищать, делать намного лучше, краше. Патриотизм проявляется во всех сферах: будь ты медик, военнослужащий или просто учитель".
Анна Ласица в пожарно-спасательном спорте с 6-го класса. В военном деле девушка даст фору любому парню. Со сборкой-разборкой автомата она справляется не хуже курсантов.
Анна Ласица, воспитанница военно-патриотического клуба "Зубр" Минского городского управления МЧС Беларуси:
"Я планирую поступать в Университет гражданской защиты. Хочу связать свою жизнь именно с МЧС".
Одна из задач военно-патриотических клубов - подготовка абитуриентов для профильных вузов и факультетов страны.
Андрей Козич, начальник управления идеологической работы МЧС Беларуси:
"В 2025 году 88 ребят выпустились из наших клубов. Большинство из них поступало в высшее учебное заведение системы обеспечения национальной безопасности. Сегодня в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям функционирует 20 военно-патриотических клубов, в которых проходят обучение 645 ребят. В ближайшие пять лет, в период с 2026 по 2030 годы, планируется открыть еще 35 клубов, а в 2026-м - 9. Наши дети должны получать навыки военного дела, спасательного дела и быть настоящими патриотами".
С юных лет прививают любовь к Родине и обучают азам военного и аварийно-спасательного дела и учеников минской средней школы № 143. ВПК "Зубр" - кузница защитников Отечества.
Иван Вайтович, руководитель военно-патриотического клуба "Зубр" Минского городского управления МЧС Беларуси:
"Мы опирались на постулаты нашей страны. Зубр - это то животное, которое ассоциируется с нашей миролюбивой страной. Он никогда не нападает первым, но он упертый, сильный и всегда достигает своей цели. Военно-патриотический клуб - это школа дисциплины и ответственности. Занятия зачастую проходят после учебного времени".
В Беларуси функционирует более 200 военно-патриотических клубов, находятся они на базе школ и воинских частей, а также при силовых структурах. На занятиях юноши и девушки проходят огневую, строевую и физическую подготовку, учатся ориентироваться на местности и оказывать первую медицинскую помощь.
Практика распространена и в регионах. Профильный клуб "Ракетчик" в Полоцке действует на базе 377-го гвардейского зенитного ракетного полка с сентября 2023-го. Здесь говорят: мелочей в патриотическом воспитании не бывает.
Илья Бородако, замкомандира 337-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС Беларуси, руководитель военно-патриотического клуба "Ракетчик" г. Полоцка:
"У воспитанников нашего клуба невооруженным глазом видна динамика становления правильных жизненных приоритетов и осознание себя как ответственного гражданина Республики Беларусь. Они возмужали, подросли, у них хорошая физическая подготовка".
Эти ребята готовы к любым вызовам и угрозам современности. Военно-патриотический клуб - это не только про патриотизм, еще и про искреннюю дружбу, веру в себя и ближнего и умение постоять за свою Родину.