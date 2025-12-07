Уникальный дизайн и фирменные цвета - Минский метрополитен пополнится новыми вагонами

Новая партия вагонов для минской подземки отправилась из России в Беларусь. Контракт между российским заводом "Метровагонмаш" и Минским метрополитеном был подписан в феврале 2025 года, так что этот союзный проект удалось осуществить менее чем за год.

Основная цель - повысить комфорт и надежность перевозок для пассажиров минского метро.

Два состава - завершающий этап одной большой партии вагонов, которые украсят белорусскую подземку. Они уже полностью проверены, и теперь их ждет первое наземное путешествие. Вагоны прицепят к тепловозу и по железной дороге доставят из Москвы в Минск.

То, что составы сделаны для белорусского заказчика, видно сразу. В экстерьере использован уникальный дизайн и фирменные синие цвета Минского метрополитена. У вагонов широкие дверные проемы с системой противозажатия. Можно переходить из вагона в вагон, не выходя на перрон. Сиденья сделаны из мягкой антивандальной ткани, а поручни с "теплым" покрытием, чтобы руки не мерзли в прохладную погоду. Установлены специальные многофункциональные системы климат-контроля, они поддерживают комфортную температуру в салоне, а также с помощью ультрафиолета уничтожают более 99 % вирусов и бактерий. Не забыли и о цифровизации. Все вагоны оснащены USB-розетками для зарядки гаджетов, есть видеонаблюдение, чтобы контролировать безопасность пассажиров в салоне.

Основной разработчик - российская компания, но в конструкции вагонов использовали и комплектующие белорусских предприятий.

Алексей Коршунов, замдиректора АО "Метровагонмаш" (Россия):

"Из белорусских комплектующих можно отметить "гасители" в первую очередь. Это ходовая часть, стабилизирует вагон от тряски, от качки. Стеклоочистители, элементы освещения и система бортовой безопасности движения, которая обеспечивает связь с диспетчером. В головных вагонах оборудованы места для маломобильной группы пассажиров. Есть также места (так называемые полуприсед) для того, чтобы в час пик в вагоне было гораздо удобнее расположиться стоящим людям".

Новая партия вагонов поступит в электродепо "Могилевское" Минского метрополитена. И там их окончательно дособирают: повесят токоприемники, еще раз проверят работу всех систем и обкатают непосредственно на территории минской подземки.