Университет для прорыва: в Беларуси создадут образовательный центр для "золотого фонда" молодежи
Для серьезной инновационной трансформации экономики Беларуси нужны специалисты, способные конкурировать по уровню знаний с ведущими мировыми школами. Отсюда появилась тема создания в стране образовательного центра по подготовке кадров по перспективным направлениям.
Это своего рода масштабирование экспериментальной подготовки специалистов, точечно это направление сегодня реализуют некоторые учреждения образования, в частности в БГУ. Но кадры завтрашнего дня нужны буквально во всех сферах экономики, поэтому сегодня проект обретает четкие черты.
Как правильно и эффективно организовать подготовку специалистов в образовательном центре? Как исключить дублирование уже реализуемых экспериментальных программ? Хватит ли профессорско-преподавательского состава? И как не допустить оттока кадров из регионов, а в дальнейшем, вложив немалые силы в одаренную молодежь, закрепить кадры в стране?
Сейчас большой коллектив работает над созданием в Беларуси фактически нового университета. В дискуссиях "выкристализовывают" его конечный формат. А вот то, что уже очевидно, - это большой национальный проект и инвестиции в будущее.
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
"Идея, которая заложена в создание такого центра, безусловно, может быть реализована. У нас для этого есть все необходимое. Я полагаю, что такой комплекс знаний, которые будут закладываться, интегрироваться в сознание людей, способен обеспечить очень серьезный, возможно, даже взрывной эффект в плане приращения, рождения новых знаний, идей и разработок. Это то, что обеспечивает прогресс в развитии любого общества сегодня. Ведь наука и образование считаются наиважнейшими ресурсами развития любого современного государства".
На эту тему есть разные точки зрения: одни считают, что набирать в образовательный центр надо тех, кто уже прошел обучение в вузе и готов углубляться в изучении выбранного направления. Другие предлагают принимать на обучение выпускников после получения общего среднего образования.
Так или иначе, центр объединит "золотой фонд" ребят - самых прогрессивных и талантливых людей, победителей международных и республиканских олимпиад, лауреатов спецфонда главы государства, выпускников Национального детского технопарка - тех, кто готов и способен учиться не просто по программе курса университета.
Модель обучения предполагает, что за первые два года студенты данного образовательного центра пройдут всю программу четырехлетнего обучения в традиционном вузе и будут трудиться над конкретными проектами, которые необходимо решать в отечественной экономике.
А вообще такой практико-ориентированный подход - не новшество для белорусского образования. И создание Центра такого уровня только подтверждает эффективность работы высшей школы.
Сегодня в стране широкая сеть учреждений высшего образования, что обеспечивает доступ для каждого региона страны, - 47 вузов, в этом списке 42 государственных и пять частных. Вдобавок имеется более 200 учреждений уровня среднего специального образования.
Наиболее популярные профили - бизнес-управление и право, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, примерно равная востребованность таких направлений, как информационно-коммуникационные технологии, искусство и гуманитарные науки, службы.
О белорусском качестве образования не понаслышке знают во всем мире. В белорусских вузах обучаются студенты из Китая, Туркменистана, России, Узбекистана, Индии, Ливана, Израиля, Нигерии, Азербайджана и не только. За образованием в Беларусь приезжают более чем их 100 стран, сегодня в университетах обучается около 35 тыс. иностранных граждан.
По показателю количества студентов на душу населения Беларусь является одним из европейских лидеров: на 10 млн жителей приходится более 230 тыс. обучающихся в вузах.
В Беларуси уровень грамотности взрослого населения составляет почти 100 %, охват базовым общим средним и профессиональным образованием занятого в экономике населения - 98 %. Более того, Беларусь активно сотрудничает с технологически развитыми странами, реализует совместные образовательные программы с вузами Китая, России, других государств.
И, конечно же, участие учреждений высшего образования в международных образовательных рейтингах повышает конкурентоспособность и узнаваемость в международном образовательном пространстве.