Упавшие деревья, сорванные крыши: спасатели устраняют последствия непогоды в Беларуси
Спасатели продолжают бороться с последствиями непогоды. В Брестской области зафиксировано за сутки свыше 20 случаев падения деревьев. Много случаев, когда деревья упали на легковые автомобили. Кроме того, помощь сотрудников МЧС понадобилась и в восстановлении крыш на домах, сорванных ветром.
Падения деревьев случились и в Минской области. В Слуцком районе сосна упала перед проезжающим автомобилем. Водитель успел остановиться.
В Минском районе недалеко от Заславля упавшее дерево перегородило трассу в одном направлении. Из-за этого в сторону Радошковичей образовался затор.
В МЧС напоминают о правилах безопасности в такую погоду: не парковать автомобили вблизи деревьев. При сильном ветре обходить рекламные щиты, строительные площадки и ветхие постройки.