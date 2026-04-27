Упавшие деревья, сорванные крыши: спасатели устраняют последствия непогоды в Беларуси

Спасатели продолжают бороться с последствиями непогоды. В Брестской области зафиксировано за сутки свыше 20 случаев падения деревьев. Много случаев, когда деревья упали на легковые автомобили. Кроме того, помощь сотрудников МЧС понадобилась и в восстановлении крыш на домах, сорванных ветром.

Падения деревьев случились и в Минской области. В Слуцком районе сосна упала перед проезжающим автомобилем. Водитель успел остановиться.

В Минском районе недалеко от Заславля упавшее дерево перегородило трассу в одном направлении. Из-за этого в сторону Радошковичей образовался затор.