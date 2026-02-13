Уровень доверия белорусов к радио остается стабильно высоким

Во Всемирный день радио в Минске говорили об итогах развития этой сферы в 2025 году. По результатам исследований Института социологии Национальной Академии наук уровень доверия к белорусским радиопрограммам остается стабильно высоким - почти 80 %. Это самый устойчивый критерий, которым измеряется востребованность работы, популярность и аудитория.

2025-й Белорусское радио завершило с рекордными показателями за последнее время по количеству еженедельной аудитории - свыше 1,5 млн слушателей. Радио по-прежнему любят слушать в автомобиле. Выбор у потребителей довольно большой - белорусский медиаландшафт формируют 57 радиопрограмм.

Александра Гончарова, начальник управления Министерства информации Беларуси:

"Привычки радиослушателя меняются. Хотелось бы отметить, что суточный охват составляет 770 тыс. слушателей".