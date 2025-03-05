3.60 BYN
3.24 BYN
3.40 BYN
Уровень заболеваемости отвечает сезону и находится под контролем
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5 (2)2025-03-05T18:55:52.000000Z00
Как всегда в состоянии боевой готовности наши медики. Тем более сейчас, когда отдельные комментаторы пытаются создать фейки. Ситуация по инфекционным заболеваниям в Минске стабильная.
Уровень заболеваемости отвечает сезону и находится под контролем. В Комитете по здравоохранению работает ситуационный центр. В режиме реального времени здесь видна работа регистратур поликлиник и приемных отделений стационаров столицы.
Несмотря на это, важно соблюдать меры профилактики острых респираторных инфекций.