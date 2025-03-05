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Уровень заболеваемости отвечает сезону и находится под контролем

Как всегда в состоянии боевой готовности наши медики. Тем более сейчас, когда отдельные комментаторы пытаются создать фейки. Ситуация по инфекционным заболеваниям в Минске стабильная.

Уровень заболеваемости отвечает сезону и находится под контролем. В Комитете по здравоохранению работает ситуационный центр. В режиме реального времени здесь видна работа регистратур поликлиник и приемных отделений стационаров столицы.

Несмотря на это, важно соблюдать меры профилактики острых респираторных инфекций.

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