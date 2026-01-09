3.68 BYN
Усталость, недовольство, кризис - эксперт объяснил отмену Польшей льгот для украинских беженцев
Польша с начала марта прекратит действие большинства социальных льгот для украинских беженцев, уравнивая их в правах с другими иностранцами. По мнению завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александра Маркевича, за этим решением стоят усталость от конфликта, растущее общественное недовольство и экономические трудности самой Польши. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Конфликт продолжается, но есть усталость от этого конфликта и именно в тех государствах Европейского Союза, которые максимум удара на себя приняли", - заявил Александр Маркевич. Он отметил, что Польша уже меньше задействована в выгодных логистических схемах по перевалке военной помощи, а объемы такой помощи сокращаются.
Главной причиной ужесточения политики эксперт называет негативное отношение польского общества: "Социологические опросы показывают, что население довольно агрессивно настроено по отношению именно к украинским беженцам, потому что им дали серьезные льготы". Надежды на быстрый успех Украины не оправдались, а щедрая поддержка, рассчитанная на несколько месяцев, затянулась на годы, вызывая раздражение.
Особое недовольство, по словам аналитика, вызывает поведение части беженцев: "Многие украинские беженцы ездят на дорогостоящих автомобилях, получают пособия и нигде не работают. И плюс они еще и в бытовом плане подчеркивают свою исключительность, требуют чуть ли не на украинском общаться в той же Польше". Это порождает бытовую и криминальную агрессию.
Кроме того, свою роль сыграла и предвыборная повестка нового правительства. "Навроцкий шел на выборы тоже с повесткой, что мы будем отстаивать польские интересы, признавайте Волынскую резню, занимайтесь в цивилизованном плане взаимоотношениями с Польшей, а не указывайте и подчеркивайте свою исключительность", - напомнил Александр Маркевич.
Экономические проблемы Польши также оказывают давление. "Польская экономика испытывает дополнительные трудности. Через год нужно европейские кредиты отдавать, плюс инфляционный навес, плюс соглашение с Меркосур. Все это усложняет для Польши условия хозяйствования, пополнение бюджета и решение всех социальных опросов", - сказал аналитик.
Теперь украинцам для легального пребывания необходимо будет получить вид на жительство, предоставив стандартный для иностранцев пакет документов, и обеспечивать себя самостоятельно. "Социальных гарантий не будет, весь этот веер исключений и льгот украинцам дают понять, что пора возвращаться на Украину. Возвращайтесь на свою родину, строите там свое настоящее, будущее, договаривайтесь, чтобы у вас не было войны", - резюмировал Александр Маркевич. По его мнению, это сигнал о необходимости мирного урегулирования: "Когда вы не представляете никому агрессии, тогда и никто с вами воевать не будет".