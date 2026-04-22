Установлено еще одно имя защитника Брестской крепости
Имя еще одного защитника появится на плитах мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григория Мамкина.
Таким образом, 278 фамилий будут увековечены у подножия главного монумента "Мужество". Это имена людей, которые героически сражались в первые дни Великой Отечественной войны. Брестская крепость стала настоящим форпостом для нацистской Германии - местом, где потерпел крах план молниеносной войны Третьего рейха. Уже шли бои под Смоленском, а бессмертный гарнизон удерживал врага.
Долгие годы не могли установить точное имя одного из защитников, и только в 2025 году, благодаря правнучке героя, это удалось сделать.
"Защитники крепости описывали участок своей обороны, упоминали, что многие артиллерийские расчеты погибли в крепости в первый же день, когда вели огонь по наступающей немецкой технике. В воспоминаниях бойцы называли разные фамилии, в том числе среди этих фамилий был Мамин либо Мамкин, либо Мамочкин (его называли все по-разному, кто как запомнил). И еще один боец - Петр Шевченко, фамилию которого называли всегда четко. Но в силу того, что в воспоминаниях фамилия Мамкина упоминалась по-разному, принять решение архив об увековечении человека не мог. И поэтому долгие годы это имя у нас было в картотеках, но непонятно было правильное написание фамилии. В 2024 году нам написал исследователь из Брянска Юрий Фомин. Он активно занимается поиском земляков, которые сражались на территории Брестской крепости, у него нашлись выпуски газеты "Часовая Родина", которая издавалась в частях довоенного гарнизона, в статьях было указано неоднократно, что сержант Мамкин, является активным комсомольцем, спортсменом, участвует в лыжных гонках. И таким образом мы поняли, что верная фамилия - Мамкин", - поделилась замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова.
После установления точного имени документы были направлены в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Научные сотрудники мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" ходатайствовали о том, чтобы предыдущая запись о бойце "пропал без вести" была изменена на "сражался, погиб в Брестской крепости". Сейчас его полное имя, фамилия, отчество и звание появятся на мемориальных плитах.