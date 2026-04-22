Установлено еще одно имя защитника Брестской крепости

"Защитники крепости описывали участок своей обороны, упоминали, что многие артиллерийские расчеты погибли в крепости в первый же день, когда вели огонь по наступающей немецкой технике. В воспоминаниях бойцы называли разные фамилии, в том числе среди этих фамилий был Мамин либо Мамкин, либо Мамочкин (его называли все по-разному, кто как запомнил). И еще один боец - Петр Шевченко, фамилию которого называли всегда четко. Но в силу того, что в воспоминаниях фамилия Мамкина упоминалась по-разному, принять решение архив об увековечении человека не мог. И поэтому долгие годы это имя у нас было в картотеках, но непонятно было правильное написание фамилии. В 2024 году нам написал исследователь из Брянска Юрий Фомин. Он активно занимается поиском земляков, которые сражались на территории Брестской крепости, у него нашлись выпуски газеты "Часовая Родина", которая издавалась в частях довоенного гарнизона, в статьях было указано неоднократно, что сержант Мамкин, является активным комсомольцем, спортсменом, участвует в лыжных гонках. И таким образом мы поняли, что верная фамилия - Мамкин", - поделилась замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова.