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Утром на Минск обрушился ливень. На улице Коммунистической ступеньки превратились в водопады
На утренний Минск обрушились сильнейшие ливни. Минсктранс сообщает об остановках общественного транспорта на некоторых улицах: Гурского, Глаголева, Льва Сапеги, Казинца, Мирошниченко и Партизанском проспекте.
На Коммунистической ступеньки превратились в водопады. В МВД призывают к осторожности. Водителей просят не парковаться под деревьями, пешеходам быть внимательными при переходе дорог, также рекомендуется отказаться от поездок на самокатах и велосипедах.
Работники МЧС оказывают помощь в ликвидации последствий непогоды в Беларуси
По оперативным данным, в столице зафиксировано 16 основных участков подтоплений проезжих частей в Ленинском, Советском, Октябрьском, Центральном, Партизанском и Московском районах города. Зарегистрированы 6 случаев остановки движения общественного транспорта. Движение осуществлялось по объездным маршрутам. Подразделения МЧС привлекались в одном случае для откачки воды с территории частного домовладения в Октябрьском районе.
Спасатели проводили работы по распиловке и уборке упавшего дерева в Столбцовском районе, оказывали помощи в откачке воды из подтопленного жилого дома в Дзержинске.
Работники МЧС мониторят складывающуюся обстановку в связи с сильными дождями в режиме реального времени и находятся в постоянной готовности. По оперативным данным, пострадавших нет.