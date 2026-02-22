Уверенный строевой шаг и строгая выправка - какие уроки закаляют характер будущих защитников

Настоящая школа жизни для тех, кто в будущем видит себя офицером, - кадетское училище. Они открыты по всей Беларуси. Стремятся туда те, кто еще со школьной парты сделал осознанный выбор: быть верным Родине и долгу. Витебская область признана лучшей в стране по организации кадетского обучения.

На кого равняется современное поколение кадет и как воспитывают патриотов - ответы на эти вопросы нашлись в Полоцком кадетском училище.

Еще вчера школьники, а сегодня кадеты - образ ответственности и дисциплины. Полоцкое кадетское училище рассчитано на 300 воспитанников. В их распоряжении комфортный учебный корпус, общежитие, кафе-столовая. Вся инфраструктура сконцентрирована в живописном месте Полоцка рядом с Софийским собором на берегу Западной Двины.

В середине ХІХ века был создан знаменитый Полоцкий кадетский корпус, традиции которого в древнейшем городе Беларуси возродили в 2010 году. Два года назад училище разместилось в своем историческом здании, на территории Верхнего замка. В летописи кадетского движения Полоцка много важных событий, особенное - возвращение на Родину спустя 100 лет знамени кадетского корпуса.

Станислав Красовский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8c0cd36-9956-4044-b49c-0dbdad57d3f1/conversions/677fb5e3-3e40-47e5-9cf6-170a945a3263-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8c0cd36-9956-4044-b49c-0dbdad57d3f1/conversions/677fb5e3-3e40-47e5-9cf6-170a945a3263-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8c0cd36-9956-4044-b49c-0dbdad57d3f1/conversions/677fb5e3-3e40-47e5-9cf6-170a945a3263-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8c0cd36-9956-4044-b49c-0dbdad57d3f1/conversions/677fb5e3-3e40-47e5-9cf6-170a945a3263-xl-___webp_1920.webp 1920w

Станислав Красовский, директор Полоцкого кадетского училища:

"Историческое знамя Полоцкого кадетского корпуса за свою историю прошло полмира и в конце концов вернулось на историческое место. Без истории нет будущего. Исходя из этого, мы прежде всего изучили традиции Полоцкого кадетского корпуса. Мы убедились, что там всегда были настоящие патриоты".

В выставочных залах отражены события разных лет. Все, что связано с историей легендарного корпуса, здесь берегут. Одна из экспозиций посвящена Герою Беларуси Никите Куконенко, выпускнику Полоцкого кадетского училища. Его подвиг - в сердцах будущих защитников. Многие из тех, кто поступают в кадетское училище, идут по стопам родителей- военнослужащих.

Распорядок дня у кадет максимально приближен к армейскому: подъем, зарядка, построение. Кроме общеобразовательных предметов, таких как белорусский язык, математика, литература, в расписании есть строевая, огневая, общефизическая подготовка. Чтобы маршировать в кадетском строю, нужна и сила, и выносливость.

Иван Автушко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aa4e012-9dba-4b58-be7d-18c001c0d253/conversions/f4647c37-32b5-41cb-8648-8c65e24f4e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aa4e012-9dba-4b58-be7d-18c001c0d253/conversions/f4647c37-32b5-41cb-8648-8c65e24f4e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aa4e012-9dba-4b58-be7d-18c001c0d253/conversions/f4647c37-32b5-41cb-8648-8c65e24f4e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aa4e012-9dba-4b58-be7d-18c001c0d253/conversions/f4647c37-32b5-41cb-8648-8c65e24f4e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Автушко, воспитанник Полоцкого кадетского училища:

"Ребята дружелюбные, мы все друг с другом ладим. У нас хороший коллектив построился. Самое важное - выработать характер, стержень. Учеба для меня является самым главным".

Светлана Филимонова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b4f32bd-5cac-41bc-883f-80a94554cb7c/conversions/c251b90a-1009-4bce-ad02-9db31feb51be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b4f32bd-5cac-41bc-883f-80a94554cb7c/conversions/c251b90a-1009-4bce-ad02-9db31feb51be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b4f32bd-5cac-41bc-883f-80a94554cb7c/conversions/c251b90a-1009-4bce-ad02-9db31feb51be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b4f32bd-5cac-41bc-883f-80a94554cb7c/conversions/c251b90a-1009-4bce-ad02-9db31feb51be-xl-___webp_1920.webp 1920w

Светлана Филимонова, замдиректора Полоцкого кадетского училища:

"Есть чем гордиться. У нас прекрасная территория, хорошо обеспечен учебный комплекс. Спорткомплекс включает огромный спортивный зал, борцовский зал, а также тренажерный. Отдельная гордость - центр военной подготовки".

Что такое военная взаимовыручка, на себе испытывают во время учебно-полевых сборов. Строевая и медицинская подготовка, выполнение физических упражнений - сложностями кадета не испугать. В будущем такой распорядок станет частью их профессии.

Игорь Гаврильчик, учитель физической культуры Полоцкого кадетского училища:

"Физической подготовке уделяется очень много времени. Кроме занятий, у ребят есть обязательные факультативы. Дополнительная нагрузка - стрельба, лыжи".

Кадеты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539ec8af-2aa4-427c-a231-8f5fe5d55f26/conversions/69d0d1ca-4a48-4bcc-b329-6b735385c40c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539ec8af-2aa4-427c-a231-8f5fe5d55f26/conversions/69d0d1ca-4a48-4bcc-b329-6b735385c40c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539ec8af-2aa4-427c-a231-8f5fe5d55f26/conversions/69d0d1ca-4a48-4bcc-b329-6b735385c40c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539ec8af-2aa4-427c-a231-8f5fe5d55f26/conversions/69d0d1ca-4a48-4bcc-b329-6b735385c40c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Главное предназначение кадетского училища - подготовка молодых людей для поступления в военные учебные заведения системы национальной безопасности. У нас процент поступления от 70 и выше. В определенные годы было и 92 %. Самое главное - воспитать интерес к их будущей службе, чтобы они на самом деле понимали, что офицер является элитой любого государства", - отметил Станислав Красовский.

Здесь изучают этикет - для будущего офицера такая же важная наука, как и владение оружием. Полоцкие кадеты возрождают традицию пышного бала.

Верность традициям и сохранение исторической памяти - связующие нити между поколениями кадет.

Кадет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ffb6a6-8927-44a8-bd1d-b0745903bc0c/conversions/9c9463ff-65df-44ff-a839-78c337180a28-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ffb6a6-8927-44a8-bd1d-b0745903bc0c/conversions/9c9463ff-65df-44ff-a839-78c337180a28-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ffb6a6-8927-44a8-bd1d-b0745903bc0c/conversions/9c9463ff-65df-44ff-a839-78c337180a28-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ffb6a6-8927-44a8-bd1d-b0745903bc0c/conversions/9c9463ff-65df-44ff-a839-78c337180a28-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Петров, педагог дополнительного образования Полоцкого кадетского училища:

"У нас создан кадетский поисковый отряд. Ильину Алексею было 19 лет, когда он ушел в атаку, а осколок попал в затылок, и он погиб. Было перезахоронение. Мы вернули память, вернули родственникам бойца".