Уверенный строевой шаг и строгая выправка - какие уроки закаляют характер будущих защитников
Настоящая школа жизни для тех, кто в будущем видит себя офицером, - кадетское училище. Они открыты по всей Беларуси. Стремятся туда те, кто еще со школьной парты сделал осознанный выбор: быть верным Родине и долгу. Витебская область признана лучшей в стране по организации кадетского обучения.
На кого равняется современное поколение кадет и как воспитывают патриотов - ответы на эти вопросы нашлись в Полоцком кадетском училище.
Еще вчера школьники, а сегодня кадеты - образ ответственности и дисциплины. Полоцкое кадетское училище рассчитано на 300 воспитанников. В их распоряжении комфортный учебный корпус, общежитие, кафе-столовая. Вся инфраструктура сконцентрирована в живописном месте Полоцка рядом с Софийским собором на берегу Западной Двины.
В середине ХІХ века был создан знаменитый Полоцкий кадетский корпус, традиции которого в древнейшем городе Беларуси возродили в 2010 году. Два года назад училище разместилось в своем историческом здании, на территории Верхнего замка. В летописи кадетского движения Полоцка много важных событий, особенное - возвращение на Родину спустя 100 лет знамени кадетского корпуса.
Станислав Красовский, директор Полоцкого кадетского училища:
"Историческое знамя Полоцкого кадетского корпуса за свою историю прошло полмира и в конце концов вернулось на историческое место. Без истории нет будущего. Исходя из этого, мы прежде всего изучили традиции Полоцкого кадетского корпуса. Мы убедились, что там всегда были настоящие патриоты".
В выставочных залах отражены события разных лет. Все, что связано с историей легендарного корпуса, здесь берегут. Одна из экспозиций посвящена Герою Беларуси Никите Куконенко, выпускнику Полоцкого кадетского училища. Его подвиг - в сердцах будущих защитников. Многие из тех, кто поступают в кадетское училище, идут по стопам родителей- военнослужащих.
Распорядок дня у кадет максимально приближен к армейскому: подъем, зарядка, построение. Кроме общеобразовательных предметов, таких как белорусский язык, математика, литература, в расписании есть строевая, огневая, общефизическая подготовка. Чтобы маршировать в кадетском строю, нужна и сила, и выносливость.
Иван Автушко, воспитанник Полоцкого кадетского училища:
"Ребята дружелюбные, мы все друг с другом ладим. У нас хороший коллектив построился. Самое важное - выработать характер, стержень. Учеба для меня является самым главным".
Светлана Филимонова, замдиректора Полоцкого кадетского училища:
"Есть чем гордиться. У нас прекрасная территория, хорошо обеспечен учебный комплекс. Спорткомплекс включает огромный спортивный зал, борцовский зал, а также тренажерный. Отдельная гордость - центр военной подготовки".
Что такое военная взаимовыручка, на себе испытывают во время учебно-полевых сборов. Строевая и медицинская подготовка, выполнение физических упражнений - сложностями кадета не испугать. В будущем такой распорядок станет частью их профессии.
Игорь Гаврильчик, учитель физической культуры Полоцкого кадетского училища:
"Физической подготовке уделяется очень много времени. Кроме занятий, у ребят есть обязательные факультативы. Дополнительная нагрузка - стрельба, лыжи".
"Главное предназначение кадетского училища - подготовка молодых людей для поступления в военные учебные заведения системы национальной безопасности. У нас процент поступления от 70 и выше. В определенные годы было и 92 %. Самое главное - воспитать интерес к их будущей службе, чтобы они на самом деле понимали, что офицер является элитой любого государства", - отметил Станислав Красовский.
Здесь изучают этикет - для будущего офицера такая же важная наука, как и владение оружием. Полоцкие кадеты возрождают традицию пышного бала.
Верность традициям и сохранение исторической памяти - связующие нити между поколениями кадет.
Алексей Петров, педагог дополнительного образования Полоцкого кадетского училища:
"У нас создан кадетский поисковый отряд. Ильину Алексею было 19 лет, когда он ушел в атаку, а осколок попал в затылок, и он погиб. Было перезахоронение. Мы вернули память, вернули родственникам бойца".
Полоцкие кадеты знают, что такое закалка характера и сила командного духа, равняются на лучших. Стать частью кадетского братства - осознанный выбор на пути к мечте служить Родине.