Узнали, чем музей-усадьба Ильи Репина "Здравнево" притягивает туристов

Беларусь и Россия наращивают взаимный туристический поток. На севере страны особой популярностью пользуется усадьба "Здравнево", принадлежавшая Илье Репину.

Расскажем, как белорусский колорит раскрыл новые грани таланта русского живописца и чем сейчас поместье притягивает туристов.

Источник вдохновения знаменитого художника

Резной терем в стиле модерн - архитектурный шедевр Ильи Репина. Купленный у местной помещицы одноэтажный дом живописец перестроил на свой художественный вкус. До наших дней от оригинала сохранился лишь фундамент. Остальное - филигранная работа реставраторов, которые в деталях воссоздали авторский дизайн.

Внутри дом художника не менее оригинален. В Здравнево под кистью виртуоза родилось около полусотни полотен. Галерея в миниатюре дополнена раритетными предметами интерьера. В стилизованной экспозиции есть и фамильные артефакты.

Дина Клычева, старший научный сотрудник музея-усадьбы Ильи Репина "Здравнево":

"Еще в 70-е годы были переданы музею мемориальные предметы. Они представлены у нас в этой небольшой витрине. Их не так уж много: ворсовые коврики, фрагмент курительной трубки, ажурная салфетка. Эти предметы принадлежали именно семье".

Грани таланта гения живописи

Многое на территории усадьбы создано самим художником: еловая и липовая аллеи, площадка для позирования, пруд и набережная. В Здравнево Репин увлекся не только ландшафтным дизайном, но и заинтересовался сельским хозяйством: рисовал таблицы севооборота, держал коров, лошадей и кур. А порой и вовсе брался за кирку и лопату вместе с крестьянами. Жизнь Репиных в Здравнево не была лишена и классических дворянских развлечений - в поместье часто играли в крокет, организовывали театральные постановки.

Анастасия Шубкина, научный сотрудник музея-усадьбы Ильи Репина "Здравнево":

"Судя по письмам художника, он вставал в полчетвертого утра. У него было много всевозможных забот, но он все успевал. И даже имели место быть праздники, мероприятия. Место, конечно, выбрано неслучайно. Творчество Репина в Здравнево сделало новый виток. Повлияла красота местной Западной Двины и в целом природы".

Туристический центр притяжения

Живописный уголок, который когда-то очаровал Репина и стал его источником вдохновения, сегодня - центр притяжения туристов. В минувшем году музей-усадьбу посетило более 75 тысяч человек. Самые частые гости - земляки русского художника.

