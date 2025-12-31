Узнали, как будет работать минское метро в новогоднюю ночь

Практически круглосуточно будет работать минское метро в праздничные дни. Меняется и график движения поездов. 1 января столичная подземка будет работать по графику выходных, а 31 декабря - по графику пятницы.

В Новый год поезда будут ходить до победного, чтобы развезти всех пассажиров после гуляний. В ночь на 1 января в метро можно спуститься до 4:00. Станции "Немига", "Октябрьская" и "Купаловская" (выход к проспекту Независимости) закроют на вход в 4:15. 1 января метро откроется в 5:30.