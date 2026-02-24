Узнали, как после зимы в Минске устраняют ямочность дорог

Весна уже на подходе: на неделе ожидается температурный плюс, а такие погодные перепады отражаются на состоянии дорог. Привести их в порядок в оперативном режиме - такую задачу поставил Президент Беларуси, и дорожные службы сейчас ее продолжают выполнять.

Расскажем, как ликвидируют проблему по ямочности дорог на примере одного из районов Минска.

Восстановление дорог

Резкие перепады температур отражаются на дорогах, потому что асфальт деформируется, появляются трещины, выбоины, поэтому необходимо устранить все проблемы в оперативном режиме, а восстановить и отремонтировать дороги - такую задачу поставил глава государства. Также Президент отметил, что необходимо где-то целесообразно использовать цемент и битум, то есть сделать больше акцент на бетонировании. Также отметим, что даже при таких неблагоприятных условиях, есть технологии, которые используют наши дорожные службы.

Александр Синевич, замдиректора УП "Ремавтодор Советского района г. Минска":

"Для ликвидации ямочности на улицах Советского района мы используем горячие литые смеси. Для укладки смеси первым делом обозначается карта, нарезается правильной геометрической формы, тщательно очищается и продувается, после чего заливается смесь. Уже часа через полтора-два можно ехать по ровной дороге. "Ремавтодор" работает в круглосуточном режиме как по содержанию, так и по текущему ремонту".