Узнали, какая сейчас обстановка на улицах Минска
В Беларусь пришел циклон, которого зовут братом "Хавьера". Красный уровень опасности объявлен на 9 января. Все регионы готовятся к ухудшению погоды, в прогнозах - снегопады и сильный ветер. До столицы циклон "Фрэнсис-Улли" добрался к вечеру 8 января. Были зафиксированы 9-балльные пробки и многочисленные аварии.
После 22:00 снег в Минске лишь усилится и будет идти до утра. По некоторым данным, по прогнозам синоптиков, за несколько дней может выпасть месячная норма осадков. Что касается снежного покрова, сейчас он составляет примерно 15 см, ну а через два дня будет в два раза больше - более 30 см.
Сильный ветер, неприятный колючий снег, заносы на дорогах, порывы ветра могут достигать 24 м/с - это около 85 км/ч. Из-за снегопада возможны обрывы линий связи и электропередач, падение деревьев, обрушение крыш. В случае необходимости на дороги страны для уборки снега выйдут более 1,5 тыс. машин.
Марина Лукша, замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидрометцентра:
"9 января циклон сместится уже на центральные районы европейской территории России, и мы окажемся в холодной тыловой части данного циклона. Поэтому осадки еще продолжат отмечаться на большей части территории в ночные часы по юго-востоку, не исключен сильный снег. При этом в отдельных районах сохранится сильный ветер и метель. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 8 по юго-востоку до минус 20 по северу страны, а днем будет не выше минус 7 - минус 14 градусов".
В таких условиях лучше сидеть дома, по возможности ограничить пребывание на улице. Нужно быть максимально внимательными и осторожными на дороге, водителям лучше отказаться от поездок на личном транспорте и отложить маршруты на дальние расстояния.
Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД Беларуси:
"Если пришлось сесть за руль, необходимо выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, так как тормозной путь на снегу и льду увеличивается в разы. Необходимо пристегиваться всем в автомобиле, избегать любых резких движений и маневров, которые могут привести к неуправляемому заносу и непредсказуемым последствиям. Будьте предельно внимательными при проезде переходов и перекрестков, продуваемых участков. В условиях плохой видимости пешеходам важно использовать световозвращатели, находиться подальше от края проезжей части, смотреть по сторонам и быть предсказуемыми. Переходить дорогу нужно только в установленных местах, убедившись, что водители вас видят и успели остановиться. Госавтоинспекция принимает неотложные меры по обеспечению безопасных условий движения, организована работа по расчистке дорог. Если в пути вы оказались в опасной ситуации, сообщите об этом по телефону 102. Не оставайтесь в стороне, если кому-то нужна помощь".
К концу недели на смену снегопадам и метелям придут крещенские морозы. По прогнозам Гидрометцентра, ночью в некоторых районах страны температура может опуститься до минус 25 градусов.