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Узнали, каким образом можно стать участником проекта "Поезд Памяти"
Как пройти отбор и стать частью белорусской делегации в проекте "Поезд Памяти", поделились своим опытом на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА участники прошлых лет.
Ученица 11-го класса гимназии № 1 Слуцка Анастасия Ажевская принимала участие в проекте в 2024 году. "Мой совет - пробовать что-то абсолютно новое, что для тебя совершенно несвойственно. Я на сцене читала стихи, хотя в школе для меня это было всегда волнительно. Я читала патриотический рэп про "Поезд Памяти", который сочинила вместе со своей учительницей по музыке. Главное - не волноваться и понимать, что ты несешь своим выступлением. Это должна быть какая-то частичка тебя, которая зацепит всех остальных. Ну а самое главное - не бояться и понимать, что ты делаешь и ради чего", - сказала она.
В 2024 году участие в проекте принимала и ученица 11-го класса Колодищанской средней школы № 2 Мария Ехимович. "Перед республиканским этапом я приняла для себя позицию, что самое важное в моем выступлении - это искренность. Потому что в первую очередь патриотизм - это что-то, что идет именно из души, глубоко из сердца. Я решила, что все свое выступление буду строить на искренности и настоящих чувствах к Родине. Я рассказывала о том, почему считаю себя патриотом, и, наверное, это помогло мне стать участником делегации Республики Беларусь", - поделилась она.
Вместе с девушками в тот же год ездил и ученик 11-го класса гимназии № 8 Минска Алексей Ярош. "Самое главное, что помогло мне, - это желание и упорство. Я определился, что хочу участвовать в поезде, задолго до объявления самого конкурса. Где-то в сентябре я поставил в известность своего учителя и шел к своей цели, несмотря ни на что. А препятствия были: городской этап конкурса "Я патриот своей страны" совпал с олимпиадой и пришлось немножко переставлять, но нам удалось договориться с Дворцом детей и молодежи. В результате не только я смог пройти, но еще несколько ребят-олимпиадников, которые не успевали на городской этап в основной день. Нужно идти к своей цели и не останавливаться", - отметил он.
О своем опыте рассказала ученица 11-го класса гимназии № 1 имени Ф. Скорины Минска Дарья Васильева. "Мне всегда была интересна история Великой Отечественной войны, и я задолго до проекта изучала историю своей семьи. У меня в ВОВ участвовали прадедушки и прабабушки, и для меня "Поезд Памяти" был способом рассказать и увековечить эту память. И, конечно, важна искренность во всем, что ты делаешь и говоришь. Все песни и стихи я будто пропускала через себя, и мне кажется, это залог успеха", - рассказала она.
Как сообщалось ранее, участники проекта "Поезд Памяти" в 2025 году с 21 июня по 5 июля посетят 15 городов Беларуси и России.