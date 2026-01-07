Узнали, куда вывозят снег с улиц Минска

В Беларуси на борьбу со снежным фронтом брошены все силы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Узнали, куда отправляются тонны осадков.

Коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме

Настоящая снежная зима - усиленный режим работы коммунальных служб столицы. Специалисты очищают городские магистрали и дворы, обрабатывают пешеходные дорожки и тротуары песко-соляной смесью. Внимание также лестницам, ступенькам, площадкам у подъездов. Только в Первомайском районе задействовано более 170 человек.

Оксана Галанова, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района г. Минска:

"В настоящее время задействовано 26 единиц техники. Это весь наш автопарк. Все находится в исправном состоянии. Также привлекаются подрядные организации, организации Ремавтодора, Зеленстроя. Также к нам приходят на помощь жители района. Организованы пункты выдачи инвентаря, такие как лопаты, скребки. Очень было приятно, что даже в новогодние праздники жители откликнулись на помощь ЖКХ и помогли коммунальным службам".

Переработкой зимних осадков круглосуточно занимается снегоплавильный пункт. Ежедневно на мини-завод приезжают около 160 грузовиков. С начала сезона растопили уже почти 7 тыс. кубометров ледяной массы. А за сутки комплекс может переплавить в техническую воду 5 тыс. кубометров снега.

Сергей Алешкевич, начальник участка насосных станций № 3 производства "Минскочиствод":

"Работает снегоплав круглосуточно, 24 на 7. Машина подъезжает к сепаратору дробилки, выгружает снег. При выгрузке снега сточной водой происходит плавление снежной массы. От установленной мощности снегоплав работает порядка 60 %".