Узнали, почему выпускники 9-х и 11-х классов выбирают обучение в колледжах

В последние годы в Беларуси все больше выпускников 9-х и 11-х классов выбирают обучение в колледжах.

Молодежь привлекает практическая направленность и гарантированная востребованность на рынке труда. Важным преимуществом становится и тесная связь учебных заведений с предприятиями.

Востребованность колледжей

Варвара Тополь учится на 4-м курсе медицинского колледжа и уже работает в скорой помощи. Решение стать медработником девушка приняла еще в школьные годы, когда поняла, что хочет спасать жизни людей.

Варвара Тополь

Варвара Тополь, студентка Минского государственного медицинского колледжа:

"Мне очень нравится обучаться в нашем учреждении образования. И сюда я решила поступать, так как очень хотела стать медицинским работником, но сомневалась по поводу поступления в университет и решила, что медицинский колледж для базы - это наилучшее решение. Когда я поступала, это был первый год набора после 9-го класса. Плюс это получение практических навыков, работа с людьми во время учебной практики в учреждениях здравоохранения - больницах, поликлиниках".



Сегодня система среднего специального и профессионально-технического образования в Беларуси активно развивается. В 2025 году в колледжи поступили более 66 тыс. ребят. Подготовка охватывает два уровня: квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена. Значительная часть программ направлена на подготовку педагогов и медицинских работников.

Андрей Кривоносов учится на третьем курсе Минского государственного медицинского колледжа и с детства мечтал стать медбратом. Еще в школе серьезно занимался химией и биологией, что помогло с легкостью поступить. После получения среднего специального образования планирует продолжить учебу в медицинском вузе.

Андрей Кривоносов

"Здесь я учусь на фельдшера-акушера и помощника врача. Мы первая линия помощи, а это быстрое реагирование, принятие решения - мне нравится этот адреналин. Больше всего нравится получение практических навыков, так как в процессе обучения работаем с манекенами, иногда с людьми", - поделился Андрей.



Одним из преимуществ обучения в колледжах является возможность получить сразу две профессии. Это можно сделать как в рамках одной программы профессионально-технического образования, так и дополнительно к квалификации специалиста среднего звена.

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:

"В этом году у нас поступило 38 тыс. человек на уровень среднего специального образования, 28 тыс. на уровень профессионально-технического образования. У нас функционирует 236 колледжей на уровне профессионально-технического образования. Как правило, в период обучения обучающийся получает не одну квалификацию, а две, а может быть даже и три. Например, водитель и слесарь".

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси

По некоторым направлениям конкурс в колледжах на протяжении уже нескольких лет высокий. В частности, это касается колледжей искусств, где набор небольшой, а талантливых абитуриентов всегда много.

Полина Дытман в числе тех, кому повезло. С детства увлекалась рисованием, потому и решила связать свою жизнь с творчеством. Сейчас девушка учится в Минском государственном колледже индустрии моды. Здесь Полина получает новые знания в шитье, кройке, макияже и рисунке.

Полина Дытман

"С детства была очень творческим ребенком, всегда меня что-то интересовало, я вышивала, рисовала. И вот когда встал вопрос выбора профессии, я сюда шла учиться на визажиста, потому что я решила, что это тоже творческая профессия. Но чем дальше шло обучение, практика у нас была, мы проходили какие-то новые швейные предметы, тем больше мне стала интересна эта профессия и эта сфера. И я поняла, что я не хочу быть просто визажистом, я хочу идти дальше. И вот я отучилась на первой степени профессионально-технического образования и пришла на первый курс среднего специального", - рассказала девушка.

Практика в колледжах сегодня превращается в важный этап профессионального становления, а не просто часть учебы. Многие студенты получают шанс закрепиться на предприятиях и продолжить карьеру после окончания обучения.

Ольга Шавнева, заведующая центром компетенции современных технологий в швейном производстве Минского государственного колледжа индустрии моды:

"На уровне профессионально-технического образования все начинается с производственного обучения в учебно-производственных мастерских колледжа. Здесь на нашей базе мы осваиваем самые первые навыки строчек, выполнение ручных стежков, выполнение самых простых изделий. Часть производственной практики учащиеся уже проходят на предприятиях. И после того как они прошли производственную практику, после распределения они уже приступают к работе на своем первом рабочем месте".