В 2025 году белорусские школьники завоевали 60 медалей международных предметных олимпиад
Подтверждение статуса высокоинтеллектуальной нации: в 2025 году белорусские школьники привезли 60 медалей с различных международных предметных олимпиад.
20 января в индустриальном парке "Великий камень" с победителями встретилась заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. "В экономике таких специалистов ждут", - заверила она.
Делать ставку на молодых государство начало давно: еще 30 лет назад был создан специальный фонд Президента по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Потом прибавились именные Президентские стипендии - стимул хорошо учиться и работать, а главное - результативно. И сфера неважна: точные науки или сфера культуры, упорный труд всегда заметят и, конечно, отметят.
"Одна из олимпиад проходила в Индии, другая в Сочи. В обеих олимпиадах у нас медали. Это довольно волнительно, но радость от победы все-таки перебивает все это", - рассказала студентка 1-го курса Белорусского государственного университета Полина Сологуб.
"На подготовку ушли все летние каникулы. Было довольно сложно и непривычно работать почти без перерыва. Но я считаю, это того стоило, чтобы съездить, посмотреть на мир, познакомиться с иностранцами и в целом завести новых друзей", - отметил учащийся гродненского лицея Ян Терехов.
В "Великом камне" собрались ребята со всей страны, кто-то еще школьник, а кто-то уже в статусе студента, который заслужили своей победой.
"Мне победа дала право поступить в университет без экзаменов, чем я воспользовался. От олимпиады вы получите очень много различных плюсов в дальнейшей своей жизни, особенно при учебе в университете, потому что вам будет намного легче усваивать программу университета", - поделился студент 1-го курса Белорусского государственного университета Роман Бароненко.
Место чествования выбрано не случайно - где как не на площадке "Великого камня" в будущем белорусские победители смогут вложить знания в реальный проект. И, кстати, спрос на молодые кадры в индустриальном парке есть.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Безусловно, все компании являются высокотехнологичными, инновационными, поэтому таких ребят как раз-таки ждут и в реальном секторе экономики, и в индустриальных научно-технологических парках. Конечно, нам хотелось бы, чтобы они приходили в науку, поэтому эта неделя тоже своего рода символична. В преддверии Дня белорусской науки те ребята, которые во многом себя видят в научной сфере, тоже смогут ознакомиться с перспективами и с теми условиями, которые создает для них государство".
Говорить о высоких достижениях белорусской молодежи, при этом не упомянув о преподавателях, было бы неправильно, ведь они способствуют пополнению золотого фонда страны.
Юлия Викторовна Богдасарова - учитель географии гимназии № 2 г. Бреста. Ее ученик Николай Мисиюк признан лучшим юным географом мира.
"У Николая любовь к географии проявилась еще с пятого класса. Он любил рассматривать атласы, географические карты, ему нравилось изучать материал. И я заметила, что изучает он это с легкостью. Он впервые принял участие в олимпиадном движении в седьмом классе, получил диплом. И с этого времени мы с ним уже работали вместе", - отметил Юлия Богдасарова.
"Мне нравится эта наука, поскольку она помогает понять то, как устроен наш мир. Несмотря на то что я стал победителем в прошлом году на олимпиаде, все равно есть куда стремиться. Хотелось бы принести пользу стране", - рассказал студент Белорусского государственного университета Николай Мисиюк.
Олимпиадное движение в Беларуси не что-то новое, уже давно в стране применяется этот инструмент поиска одаренной молодежи: это и районные олимпиады, и более масштабные - областные и республиканские. Плюс университетские, победа в которых дает возможность учиться в вузе мечты, не сдавая вступительных экзаменов.
Апогеем всех состязаний становится международный уровень. И завоевать его диплом - значит в очередной раз подтвердить эффективность белорусского образования.