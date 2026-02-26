В 2025 году Минск посетило более 1 млн туристов

Сегодня гостеприимство - синоним развитого туристического направления. По предварительным данным, в 2025 году Минск принял более миллиона туристов - это только те, кто воспользовался услугами гостиниц.

При этом общий поток значительно выше. В основном это российские туристы - порядка 70 %. Остальные гости - из Китая, стран Балтии, Узбекистана и Казахстана.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра "Минск":

"По Минску 22 экскурсии аттестованы. Самая популярная - это обзорная экскурсия. Есть и еще ряд других, которые затрагивают другие локации. Опять же, свое продолжение и развитие получил промышленный туризм. Экскурсии на предприятия пользуются тоже у гостей города большим спросом. Гастрономические экскурсии, гастрономические программы в рамках событийного пространства Минска тоже пользуются большим спросом у туристов, которые посещают Минск".