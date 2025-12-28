3.71 BYN
В 2025 году поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще посетили около 50 тыс. гостей
Самый волшебный уголок страны - поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще. В эти дни хозяин сказочной резиденции принимает своих гостей с утра и до вечера.
Приезжают к нему туристы даже из самых дальних стран, чтобы загадать свое заветное желание. Присылают активно и письма. В них поздравляют Дедушку Мороза с праздником, рассказывают о себе, делятся сокровенным. Чем так удивительно поместье главного волшебника Нового года и почему туда бесконечно приезжают люди - в рубрике "Место для жизни".
Беловежская пуща является уникальным местом - самый древний и волшебный лес Европы. А место, на котором стоит поместье, еще более уникально, ведь именно здесь началось возрождение когда-то исчезающих зубров. Именно в этом месте находился зубропитомник, куда привезли оставшихся зубов. Когда им перестало угрожать исчезновение, они вышли на свободу и до сих пор по старой памяти заходят сюда.
Гостей Дед Мороз встречает круглый год. За 2025-й его посетили около 50 тыс. гостей из разных стран мира (большинство из Беларуси, очень много людей приезжает из России, а также из Китая, Казахстана). В последнее время появились гости из Европы. Самыми дальними были гости из Новой Зеландии, Венесуэлы, Чили и Кении.
В поместье очень много сказочных полян из сказок, которые всем знакомы: поляна "12 месяцев", поляна с главной елкой, где исполняются новогодние желания. Есть мельница, которая перемалывает плохие поступки, что очень удобно перед Новым годом. Имеется очень много фотозон. Все загаданное здесь в течение года обязательно исполняется.
Сейчас наступил зимний сезон, гостей в поместье каждый день очень много. Встречает Дед Мороз своих гостей возле новогодней елки, ведь это главный новогодний символ.
В год Деду Морозу приходит до 20 тыс. писем, особенно большой приток к зиме. Письма самые разные.