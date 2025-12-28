В 2025-м в Беларуси освоили выпуск электробусов для междугородних перевозок

Заместитель генерального директора по инновационному развитию "БКМ Холдинг" Олег Быцко рассказал в "Актуальном интервью" о некоторых моделях электробусов, выпускаемых на предприятии, и для каких перевозок они предназначаются.

"Новое направление, которое мы освоили в 2025 году, - это пригородные маршруты. Такую модель нам заказала БелАЭС для перевозки своих работников, а мы ее реализовали уже как электробус второго класса, который может возить пассажиров в пригородном сообщении", - отметил гость интервью.

Модель Е350 изготовлена на основе кузова OLGERD, единственное, на предприятии убрали третью дверь, которая есть в городских электробусах, установили в салоне мягкие сиденья для пригородного междугороднего сообщения с трехточечными ремнями безопасности, усилили каркас кузова. И сейчас при какой-либо аварийной ситуации пассажиры максимально безопасно могут передвигаться в электробусе. Для комфорта пассажиров также имеются USB-разъемы, медиасистема, на которой можно транслировать различную информацию, в том числе развлекательную, в зависимости от требований заказчика.

электробус news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16897b86-768d-4d01-8e1a-df83b00c4d5b/conversions/86da63f3-ff12-46ab-a7fd-82843cc76b77-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16897b86-768d-4d01-8e1a-df83b00c4d5b/conversions/86da63f3-ff12-46ab-a7fd-82843cc76b77-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16897b86-768d-4d01-8e1a-df83b00c4d5b/conversions/86da63f3-ff12-46ab-a7fd-82843cc76b77-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16897b86-768d-4d01-8e1a-df83b00c4d5b/conversions/86da63f3-ff12-46ab-a7fd-82843cc76b77-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уже порядка более пяти лет практически вся техника оборудуется кондиционерами, поэтому есть возможность подключения отопления и системы климат-контроля, которые поддерживает водитель как в жаркие времена года, так и в холодные. "Запас хода у электробуса, произведенного для БелАЭС, составляет 100 км, потому что режим перевозки пассажиров-работников атомной станции с перерывами. Днем или ночью можно поставить электробус на зарядку и нет необходимости устанавливать большое количество батарей, что удешевляет конструкцию", - пояснил собеседник.

По его словам, в настоящий момент рассматривается вариант создания пригородных маршрутов между Минском и городами-спутниками. Первый по быстроте реализации - маршрут Минск-Смолевичи. Для него "БКМ Холдинг" сделает модификацию электробуса с пробегом на одной зарядке 250 км.

Сегодня автобусы пригородного сообщения за сутки проезжают порядка 500 км. Особенность электробуса будет в том, что на маршруте оборудуют станцию экспресс-зарядки, и электробус, проехав 250 км, во время отдыха или обеда водителя сможет восполнить запас энергии, который позволит проехать еще 250 км.

Таким образом, по своим технико-экономическим параметрам он не будет уступать автобусам, которые сегодня перевозят пассажиров между Минском и ближайшими городами-спутниками.