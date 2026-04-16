В 2026 году колледжи Беларуси планируют принять более 67 тыс. человек

Колледжи Беларуси готовятся к вступительной кампании. Абитуриентам предлагают современные условия обучения и новые специальности. Особое внимание уделяется подготовке кадров для АПК.

Расскажем, как сегодня обучают будущих аграриев.

В Смиловичском государственном колледже готовят кадры по шести востребованным специальностям. Подготовка квалифицированных специалистов для аграрной сферы - одна из ключевых задач.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd92f67-a0ca-498e-8fa6-c307edab8571/conversions/4d27e2c9-c40c-438e-b9b6-6d3039cb423c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd92f67-a0ca-498e-8fa6-c307edab8571/conversions/4d27e2c9-c40c-438e-b9b6-6d3039cb423c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd92f67-a0ca-498e-8fa6-c307edab8571/conversions/4d27e2c9-c40c-438e-b9b6-6d3039cb423c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd92f67-a0ca-498e-8fa6-c307edab8571/conversions/4d27e2c9-c40c-438e-b9b6-6d3039cb423c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Обучение проводится с учетом актуальных запросов организаций-заказчиков. Наличие кадров, умеющих работать с новейшей техникой, включая энергонасыщенные машины, - приоритет. Занятия практико-ориентированные. Для этого есть парк сельхозмашин, тренажеры с 3D-визуализацией и системой динамической подвижности, а также специализированные лаборатории по точному земледелию и диагностике гидравлических систем. За последний учебный год колледж подготовил более 140 специалистов.

Максим Шик, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

"Я сейчас учусь на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Узнал в школе на профориентации, заинтересовался, потому что мне нравятся профессии, связанные с вождением. Мы сначала пробуем на симуляторах, потом уже, чтобы обучились всему, нас пересаживают на настоящую технику".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15814a53-7506-489d-adbb-247fd225f677/conversions/494c71fe-c63e-4a72-a74a-f63c47946469-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15814a53-7506-489d-adbb-247fd225f677/conversions/494c71fe-c63e-4a72-a74a-f63c47946469-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15814a53-7506-489d-adbb-247fd225f677/conversions/494c71fe-c63e-4a72-a74a-f63c47946469-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15814a53-7506-489d-adbb-247fd225f677/conversions/494c71fe-c63e-4a72-a74a-f63c47946469-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы стараемся дать ребятам все, что у нас есть. У нас большая база техники. Что касается тракториста-машиниста, у нас есть новая техника, энергонасыщенные трактора, погрузчики новые, и мы даем нашим студентам хороший опыт для дальнейшей работы", - рассказал мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа Сергей Яроцкий.

Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:

"В 2025 году мы увеличили набор со 140 до 210 человек. В этом году мы тоже собираемся набрать около 210 ребят. Рабочая профессия была востребована всегда, и учащиеся понимают это. Они знают, что в Смиловичском государственном колледже можно получить не одну квалификацию, а несколько, то есть у нас идет общая интеграция. Учащийся получает и специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, и водителя экскаватора, водителя погрузчика, водителя категории С, и еще дополнительные знания по ремонту сельхозтехники. То есть это такой универсальный солдат, который может, к примеру, в летнее время сесть за руль трактора, а в зимнее время стать слесарем, отремонтировать ту же самую технику".