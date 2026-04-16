В 2026 году колледжи Беларуси планируют принять более 67 тыс. человек
Колледжи Беларуси готовятся к вступительной кампании. Абитуриентам предлагают современные условия обучения и новые специальности. Особое внимание уделяется подготовке кадров для АПК.
Расскажем, как сегодня обучают будущих аграриев.
В Смиловичском государственном колледже готовят кадры по шести востребованным специальностям. Подготовка квалифицированных специалистов для аграрной сферы - одна из ключевых задач.
Обучение проводится с учетом актуальных запросов организаций-заказчиков. Наличие кадров, умеющих работать с новейшей техникой, включая энергонасыщенные машины, - приоритет. Занятия практико-ориентированные. Для этого есть парк сельхозмашин, тренажеры с 3D-визуализацией и системой динамической подвижности, а также специализированные лаборатории по точному земледелию и диагностике гидравлических систем. За последний учебный год колледж подготовил более 140 специалистов.
Максим Шик, учащийся Смиловичского государственного колледжа:
"Я сейчас учусь на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Узнал в школе на профориентации, заинтересовался, потому что мне нравятся профессии, связанные с вождением. Мы сначала пробуем на симуляторах, потом уже, чтобы обучились всему, нас пересаживают на настоящую технику".
"Мы стараемся дать ребятам все, что у нас есть. У нас большая база техники. Что касается тракториста-машиниста, у нас есть новая техника, энергонасыщенные трактора, погрузчики новые, и мы даем нашим студентам хороший опыт для дальнейшей работы", - рассказал мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа Сергей Яроцкий.
Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:
"В 2025 году мы увеличили набор со 140 до 210 человек. В этом году мы тоже собираемся набрать около 210 ребят. Рабочая профессия была востребована всегда, и учащиеся понимают это. Они знают, что в Смиловичском государственном колледже можно получить не одну квалификацию, а несколько, то есть у нас идет общая интеграция. Учащийся получает и специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, и водителя экскаватора, водителя погрузчика, водителя категории С, и еще дополнительные знания по ремонту сельхозтехники. То есть это такой универсальный солдат, который может, к примеру, в летнее время сесть за руль трактора, а в зимнее время стать слесарем, отремонтировать ту же самую технику".
В предстоящую приемную кампанию колледжи Беларуси планируют принять около 67 тыс. абитуриентов. Всего же набор на уровни профессионально-технического и среднего специального образования в этом году будут осуществлять 289 учреждений страны.