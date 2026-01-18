3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
В агрокомбинате "Ждановичи" рассказали, как идет битва фермеров с холодным январем
Морозная зима - это здорово! Можно любоваться ее волшебным убранством или, взяв в руки фотоаппарат, сделать красивые кадры. Но для некоторых внушительный минус на термометре стал настоящим испытанием.
На острие оказались белорусские аграрии. Морозы - это угроза урожаю, животным и даже технике. В агрокомбинате "Ждановичи" рассказали, как идет битва фермеров с холодным январем.
Метель сменилась крепкими морозами, и это изменило задачи для аграриев. Если в городе главное - расчистить снег, то в сельском хозяйстве - спасти от холода урожай и животных. К примеру, на молочно-товарной ферме "Фрунза" для 650 коров и 128 телят создали особые условия. К зиме подготовились заранее: заготовили солому и комбикорма, а в коровниках установили поилки с подогревом. Батареи не нужны - телята взрослые, по физиологии могут сами себя обогреть. На случай сильных холодов подключают тепловые пушки.
Светлана Мартынюк, бригадир молочно-товарной фермы "Фрунза":
"Мы всегда готовы к морозам. Мы утеплили немного двери, закрыли окна. Главное, чтобы не было сквозняка. Постарались сделать, чтобы влажность воздуха у телят была нормальная, чтобы они не кашляли, не чихали. Основное - это корма. Утром, вечером и ночью водичкой поим, подогретой до 30 градусов".
Техника - еще одна головная боль аграриев. Мороза не любит: масло густеет, аккумуляторы садятся, металл становится хрупким.
"Мы отвыкли уже от морозов за последние, наверное, 4 года, - признался главный инженер-механик службы механизации агрокомбината "Ждановичи" Александр Баран. - Но заблаговременно было все предусмотрено. Заблаговременно провели техническое обслуживание всей техники, которая должна использоваться в зимний период для обслуживания производственных процессов (кормление скота, очистка дорог от снега, работа по внутрихозяйственным объектам)".
В агрокомбинате "Ждановичи" подготовку к новому сезону начинают сразу после уборки урожая. Уже сейчас готовность техники составляет 80 %, а зимняя ремонтная кампания идет полным ходом: специалисты меняют изношенные детали, чтобы вся техника была готова к началу посевной. Обязательное условие - до конца февраля каждая единица транспорта должна пройти техосмотр и финальную подготовку.
Пока на улице лютует стужа, в "островах лета" растут овощи. Тепличные комбинаты в мороз работают на пределе.
Урожай выращивают по науке: в теплицах поддерживают идеальный микроклимат - 80 % влажности и температура плюс 22. А уникальность комбината - в его котельных, которые не просто отапливают помещения, но и производят ценный углекислый газ, необходимый растениям для роста.
Сергей Цагельник, ведущий инженер-энергетик тепличного комбината "Богатырево":
"На данном тепличном комбинате у нас 19,5 га. На 14 га выращивается томат. Четыре контура обогрева: нижний обогрев, зональный обогрев непосредственно растений, шатровой (верхний) обогрев и подлотковый обогрев. Когда был большой снегопад, подлотовый обогрев добавляет температуру, чтобы таял снег".
Агрокомбинат известен не только овощами, но и своей розовой плантацией площадью 3 тыс. квадратных метров. Здесь выращивают более 11 сортов роз и собирают до 5 тыс. цветов ежедневно. Уход за ними - целая наука: с 2013 года здесь практикуют особый цикл, обновляя посадки и выращивая новые бутоны каждые пять лет.
Сергей Цагельник, ведущий инженер-энергетик тепличного комбината "Богатырево":
"Длина секции 72 метра, высота колонны 5 метров, конька - 6,5 метров, теплица высокая. Чем выше теплица, тем легче выдержать климат. В данный момент 20 градусов держится температура. Вентиляторы разгоняют воздух. Летом работает система туманообразования для поддержания заданной влажности и температуры".
Чтобы белорусы были с яблоками, урожай бережно хранят в огромных складах-холодильниках. Перед каждой закладкой они проходят обработку - в помещении настраивают правильную влажность и температуру. Благодаря этой технологии плоды остаются сочными и сохраняют свой вкус.
Виктор Делец, начальник службы хранения и переработки агрокомбината "Ждановичи":
"Установлена холодильная централь, где полностью задаются температурно-влажностные параметры, которые контролируются с пульта. В каждой камере влажность и температура, которая должна быть для данного сорта продукции. Вся продукция собственного производства. У нас имеется свой сад и линия розлива сока. Мы производим сок, пастеризованный при температуре 85 градусов".
Пока поля отдыхают под снежным одеялом, у растениеводов своя забота - сохранить главное богатство до весны.
Хозяйство создало мощную базу для переработки зерна. Здесь работает современный комбикормовый цех и зерносушильный комплекс. Его мощность позволяет единовременно хранить до 10 тыс. тонн сырья, а за 2025 год через него прошло 16 тыс. тонн.
Денис Гибок, начальник комбикормового цеха агрокомбината "Ждановичи":
"Зерновая культура особо не промерзает, в процессе хранения даже идет самосогревание. И даже применяется вентилирование, чтобы охладить ее".
Цех производит около 850 тонн комбикорма в месяц, а в год более 2 тыс. тонн. В качестве основного сырья используют ячмень, рожь, пшеницу и кукурузу, которые хранят в специальных емкостях. За процессом круглосуточно следят операторы.
Битва идет на всех фронтах: за калории в кормушке, за капли в поилках и за каждую лошадиную силу в остывающем двигателе, а от каждого согретого в теплице ростка и сохранившееся сочного плода на складе зависит продовольственная безопасность страны. Пока город спасается от мороза горячим чаем, аграрии спасают будущий урожай - тонкой наукой, тяжелым трудом и огромными ресурсами. Их знания и упорный труд помогают стране оставаться сытой даже в сильные морозы.