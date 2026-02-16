3.72 BYN
В Академии наук выяснили, заговорит ли нейросеть на белорусском языке, и научили ее петь песни
В Беларуси проходит Неделя родного языка. Академия наук организовала диалоговую площадку на тему "Искусственный интеллект: сможем ли мы говорить с ним на родном языке?" И не только говорить. Теперь нейросеть поет белорусские песни.
Так, главный редактор газеты "Навука" Сергей Дубовик стал создавать композиции на музыку, сгенерированную искусственным интеллектом.
Сергей Дубовик, главный редактор газеты "Навука":
"У нас есть искусственный интеллект, и если его взять в свои руки, можно добиться определенных результатов. И при экспертной поддержке Института языковедения создаем такие песни. Дело в том, что не все у нас выговаривается хорошо с искусственным интеллектом. Конечно же, надо ударения расставлять вручную, это еще проблема. Это сегодня пользуется популярностью. Подходили люди, спрашивали, как создать самому. Сколько это стоит? Это может стоить ничего, есть бесплатные тарифы. А если требуются расширенные возможности, нужны вложения".
Неделя родного языка отмечается масштабно. В программе - лекции, семинары, круглые столы, интерактивные занятия и творческие встречи.
20 февраля Беларусь напишет традиционный Республиканский диктант по белорусскому языку.