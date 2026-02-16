В Академии наук выяснили, заговорит ли нейросеть на белорусском языке, и научили ее петь песни

"У нас есть искусственный интеллект, и если его взять в свои руки, можно добиться определенных результатов. И при экспертной поддержке Института языковедения создаем такие песни. Дело в том, что не все у нас выговаривается хорошо с искусственным интеллектом. Конечно же, надо ударения расставлять вручную, это еще проблема. Это сегодня пользуется популярностью. Подходили люди, спрашивали, как создать самому. Сколько это стоит? Это может стоить ничего, есть бесплатные тарифы. А если требуются расширенные возможности, нужны вложения".