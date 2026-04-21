В Беларусь привезли иконы Божией Матери XIV века
Национальный художественный музей Беларуси представил уникальную экспозицию "Пять веков почитания Богоматери: обратная перспектива. XVIII-XIV вв.". Экспозиция создана совместно с Новгородским музеем-заповедником.
В зале Художественного музея сокровища белорусской и новгородской иконы представлены в порядке, обратном хронологическому: пошли от барочных изысков до золотого века иконописи.
Центральное место выставки занимает образ Богоматери. Впервые минский зритель увидит лики Пресвятой Богородицы XIV-XV веков. Эти иконы фиксируются под грифом Новгородского музея-заповедника. Вернисаж раскрывает талант мастеров нескольких поколений, правда на многих музейных этикетках автор неизвестен.
Любовь Сысоева, ведущий научный сотрудник отдела Национального художественного музея Беларуси:
"Концепция выставки - это образ Богоматери, ее почитание. Это тема общая не только для православных России и Беларуси, но и для всего христианского мира. Почитание и заступничество Пресвятой Богородицы, проявленное в ее различной иконографии. И вот именно эта тема является ключевой".
Интересный факт: иконы, что сегодня получили прописку в фондах Национального художественного, были найдены в экспедициях в 1950-е, 1990-е годы. Самые ранние работы датируются концом XV, начала XVI веков.
"Как в Национальном художественном музее Республики Беларусь, так и в Новгородском музее-заповеднике достаточно большое количество икон, которые представляют образы Богоматери. Это как основные иконографические типы - Одигитрия, Умиление, Оранта, Знамение, так и иконы, рассказывающие сюжеты, которые повествуют о событиях земной жизни Пресвятой Богородицы и Младенца Христа: от Рождества Пресвятой Богородицы до ее Успения", - отметила Любовь Сысоева.
Сегодня в мире существуют целые храмы, посвященные Богородице. Образ Богоматери воплощен в памятниках иконописи, шитья, декоративно-прикладного искусства, ее изображениям отводится важнейшее место в системе храмовой росписи. Выставка продолжит работу до 14 июня.