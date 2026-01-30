В Беларусь в 2026 году можно беспошлинно ввезти 20 тыс. электрокаров, но есть одно условие

В этом году в Беларусь можно беспошлинно ввезти 20 тыс. электрокаров. Решение приняли главы правительств еще в декабре на Евразийском межправсовете. По сравнению с 2025-м увеличен объем квоты (на 5 тыс. единиц). Но при этом ужесточились условия предоставления льготы. Теперь нулевая растаможка применяется только по отношению к чистым электромобилям. Гибриды не минует пошлина в 15 %.

Юрий Падрез, начальник главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси: "Эта квота действует с 22 января и применяется до конца текущего года. В ее рамках для Республики Беларусь установлена возможность ввоза исключительно "чистых" электромобилей, которые оборудованы только электродвигателем. Отличие от ранее действующих норм заключается в том, что была установлена возможность ввоза и последовательных гибридов. То есть электромобилей, у которых двигатель электрический применялся для движения транспортного средства, однако имелся и двигатель внутреннего сгорания для подзарядки генератора. В этом году уже более 2 тыс. автомобилей юридическими и физическими лицами были выпущены с представлением данных льгот".