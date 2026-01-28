3.74 BYN
В Беларусь возвращаются морозы: с 29 января ожидается снег, ветер и до -16°C
По прогнозам синоптиков, уже 29 января в Беларусь вернутся морозы, будет ветрено и снежно.
Виктория Матвеенко, ведущий инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии:
"Начиная с четверга, деятельность фронтальных разделов будет постепенно загасать. Температурный фон начнет существенно понижаться, дождь прекратится. В основной фазе у нас будет мокрый снег, носить он будет в четверг кратковременный характер. На дорогах по-прежнему будет скользко. Понижение температуры будет сопровождать порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха в течение суток будет от 0 градусов по югу до минус 13 по северу. При этом по Витебской области в ночные часы при прояснениях температура может понижаться до минус 16 градусов. Сохраняется вероятность образования туманов, особенно в южных и юго-западных регионах. Видимость может существенно ухудшаться до 100 м и менее в темное время суток".