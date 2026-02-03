3.73 BYN
2.87 BYN
3.40 BYN
В Беларуси 3 февраля более 350 тыс. учащихся не пришли в школы
Третьего февраля по всей стране решение об отмене уроков из-за погодных условий принимают местные исполкомы. При этом родители и сами могут оставить ребенка дома. Все ради того, чтобы сохранить здоровье детей.
К примеру, сегодня в Беларуси более 350 тыс. учащихся отсутствовали в школах. Из них по болезни - свыше 92 тыс. Также сегодня в восьми районах Гомельской области отменили подвоз детей из сельских населенных пунктов в школы. О решении оповестили через родительские чаты.
Расскажем, какая обстановка в минских учреждениях образования.
"Мне до школы добираться не холодно, потому что я живу рядышком и тепло оделась", - сказала школьница.
"Меня в школу привезли, но я тоже была очень тепло одета, и мне было тоже не холодно", - рассказала девочка.
"Я добираюсь в школу вместе с мамой. Мне морозы не страшны. По пути я всегда любуюсь зимней природой: ярким солнцем и разными птицами, особенно снегирями", - поделилась подробностями ученица.
"Я живу немного дальше от школы, но путь мне не кажется затруднительным, так как у моего папы есть возможность меня подвезти к школе, и я не вижу проблемы, чтобы добраться в такие морозы", - считает школьница.
Несмотря на минус за окном, уроки в столичной 225-й школе проходят в привычном режиме. Более 80 % учащихся сегодня сделали выбор в пользу занятий. Часть отсутствовала по болезни. Остальных - родители приняли решение - оставить дома. При условии контроля и соблюдения мер безопасности.
Дмитрий Михайловский, замдиректора СШ № 225 Минска:
"В родительских чатах было написано, что учащиеся могут не посещать школу в зависимости от тех условий, которые происходят. Как показал вчерашний день, учащихся начальной школы пришло немножко больше, чем в старшей школе - примерно где-то 30 на 50 %. Я это связываю с тем, что родители опасаются оставлять своих младших детей одних дома, поэтому родители подвозили их на машинах".
Что касается уроков физкультуры, сейчас они проходят в помещении. Настольный теннис, футбол, баскетбол - как альтернатива зимней лыжне. Напомним, занятия на открытом воздухе при температура ниже 15 градусов мороза и скорости ветра более 3 м/с не допускаются.
Светлана Пешко, учитель физической культуры и здоровья СШ № 225 г. Минска:
"Погодные условия сегодня нам не позволяют вывести учащихся на лыжню. По урокам лыжных гонок мы занимаемся в спортивном зале. Если погодные условия, температурный режим нам позволяет, мы всегда учащихся стараемся вывести на лыжню. У нас есть хорошо оснащенная лыжная база".
Погода вносит свои коррективы в образовательный процесс
Особое внимание - к нашим маленькими воспитанникам. Это уже столичный детский сад № 147. Создать комфортные и безопасные условия - а еще и с пользой для здоровья - здесь задача номер один.
Илона Крысенко, заведующая детским садом № 147 г. Минска:
"Первое и самое главное, что мы должны сделать, - это обеспечить двигательную активность наших воспитанников. Мы не даем им сидеть на месте. Каждых 10-15 минут мы проводим физкультминутки. В расписании дня появляются дополнительные часы, когда ребята могут посетить музыкальный, спортивный или тренажерный зал".
Она отметила второй немаловажный аспект - это свежий воздух. "Мы контролируем микроклимат в каждом помещении. Когда ребята развлекаются в музыкальном или спортивном зале, мы обеспечиваем максимальное проветривание, влажную уборку групповых помещений. Температурный режим этих помещений всегда соответствует санитарно-гигиеническим нормам", - заверила заведующая.
Илона Крысенко рассказала про уникальную зимнюю программу. "Мы в эти дни погружаемся в удивительный мир опытов и экспериментов. Это тот момент, когда ребята могут посмотреть, как тает снег, провести эксперименты со льдом и много-много еще сделать интересного", - сказала она.
В целом сегодня в школах и детских садах детей значительно больше, чем накануне. Если, например, вчера в Минске на занятиях отсутствовала половина учащихся, то сегодня только четверть.
Ольга Смирнова, зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома:
"Занятия отменяются в соответствии с санитарными нормами при температуре воздуха утром ниже 25 градусов и скорости движения ветра свыше 3 метров в секунду. Мы наблюдаем с вами хоть и морозные, но безветренные дни. Соответственно, мы не принимали решение о приостановке учебных занятий учреждения образования работают в своем обычном режиме".
Решение об отмене уроков из-за погодных условий принимают местные исполкомы - отдельно по каждому району и населенному пункту. При этом родители могут самостоятельно оставить ребенка дома, даже если занятия официально не отменены. Достаточно заранее предупредить классного руководителя или воспитателя - никаких справок не потребуется.